Ινδία: Εκτοξεύτηκε το Τσάντραγιαν-3 με προορισμό τον νότιο πόλο της Σελήνης

Στις 14:35 (12:05 ώρα Αθήνας) κατάπληκτοι Ινδοί είδαν το διαστημικό σκάφος Τσάντραγιαν-3 να εκτοξεύεται στον ουρανό από το διαστημικό κέντρο Σριχαρικότα.

Αν καταφέρει να προσεδαφιστεί επιτυχώς, κάτι που όπως μεταφέρει ρεπορτάζ του BBC, προβλέπεται να γίνει στις 23-24 Αυγούστου, η Ινδία θα είναι μόλις η τέταρτη χώρα που θα επιτύχει ομαλή προσεδάφιση στη Σελήνη, μετά τις ΗΠΑ, την πρώην Σοβιετική Ενωση και την Κίνα.

Χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν την εκτόξευση από τη στοά των θεατών και οι σχολιαστές χαρακτήρισαν το θέαμα του πυραύλου που «υψωνόταν στον ουρανό» ως «μαγευτικό». Τη στιγμή της απογείωσης πλήθος και επιστήμονες ξέσπασαν σε επευφημίες και δυνατά χειροκροτήματα.

Ο Αρουνόντει Μουκαρτζί του BBC, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο της εκτόξευσης, δήλωσε ότι άκουσε το πλήθος να ζητωκραυγάζει «Bharat Mata ki jai [Νίκη στη μητέρα Ινδία]» από κάθε γωνιά της αίθουσας.

«Το Τσάντραγιαν-3 ξεκίνησε το ταξίδι του προς τη Σελήνη», δήλωσε ο επικεφαλής του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικών Ερευνών (Isro) Σρίνταρα Πανίκερ Σόμενατ στα πρώτα του σχόλια μετά την επιτυχή απογείωση, σύμφωνα με το BBC. «Ο φορέας εκτόξευσης μας έθεσε το Τσάντραγιαν σε ακριβή τροχιά γύρω από τη Γη». Ο Isro έγραψε στο Twitter ότι «η υγεία του διαστημικού σκάφους είναι φυσιολογική».

Δηλώσεις έκανε και ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, υπογραμμίζοντας, μέσω Twitter, ότι το Τσάντραγιαν «έγραψε ένα νέο κεφάλαιο στη διαστημική οδύσσεια της Ινδίας».

«Πετάει ψηλά, εξυψώνοντας τα όνειρα και τις φιλοδοξίες κάθε Ινδού. Αυτό το σημαντικό επίτευγμα αποτελεί απόδειξη της αδιάκοπης αφοσίωσης των επιστημόνων μας. Χαιρετίζω το πνεύμα και την εφευρετικότητά τους!».

Chandrayaan-3 scripts a new chapter in India’s space odyssey. It soars high, elevating the dreams and ambitions of every Indian. This momentous achievement is a testament to our scientists’ relentless dedication. I salute their spirit and ingenuity! https://t.co/gko6fnOUaK

— Narendra Modi (@narendramodi) July 14, 2023