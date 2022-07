Ινδία: Εξελέγη η πρώτη «μειονοτική» γυναίκα πρόεδρος

Μια βετεράνος πολιτικός, προερχόμενη από μια περιθωριοποιημένη εθνοτική ομάδα, εξελέγη πρόεδρος της Ινδίας, με τη στήριξη του κυβερνώντος κόμματος Μπαρατίγια Τζανάτα, του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Η Ντραουπάντι Μούρμου, που κατάγεται από τη φυλή Σαντάλ, έλαβε περισσότερες από τις μισές ψήφους στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική επιτροπή. Στα 64 της θα γίνει η πρώτη πρόεδρος που προέρχεται από μια φυλή και η δεύτερη γυναίκα πρόεδρος της Ινδίας μετά την Πρατίμπχα Πατίλ.

Η εκλογή της Μούρμου θεωρείτο βέβαιη, δεδομένου ότι στηρίχθηκε από το ινδουιστικό κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα, το οποίο διαθέτει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Στο παρελθόν είχε αναλάβει διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας και μέχρι το 2021 ήταν κυβερνήτης της Περιφέρειας Τζαρκχάντ.

Η Μούρμου θα αντικαταστήσει τον πρόεδρο Ραμ Ναθ Κόβιντ, του οποίου η θητεία τελειώνει στις 24 Ιουλίου.

Smt. Droupadi Murmu Ji has devoted her life to serving society and empowering the poor, downtrodden as well as the marginalised. She has rich administrative experience and had an outstanding gubernatorial tenure. I am confident she will be a great President of our nation.

