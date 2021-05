«Ημιμαθείς»: Οταν ερίζουν οι βιογράφοι του Μπομπ Ντίλαν

Κανείς δεν μπορεί να προσβάλει καλύτερα από έναν συγγραφέα. Αυτό μας μαθαίνουν στα γρήγορα δύο αναγνωρισμένοι συγγραφείς βιβλίων για τον Μπομπ Ντίλαν, καθώς εμπλέκονται σε μια αντιπαράθεση ως προς το έργο τίνος από τους δύο είναι πιο αυθεντικό και ακριβές.

Ο Χάουαρντ Σάουνς και ο Κλίντον Χέιλιν επιτέθηκαν ο ένας στον άλλο κριτικάροντας τις βιογραφίες τους για τον βραβευμένο με Νoμπέλ αμερικανό τραγουδοποιό, γράφει η Ντάλια Αλμπεργκε στον Guardian.

Ο Σάουνς λέει ότι έχει εξοργιστεί με τα προσβλητικά σχόλια που υπάρχουν γι’ αυτόν και τη βιογραφία του Μπομπ Ντίλαν (μπεστ σέλερ του 2001) στη νέα βιογραφία του Ντίλαν, που έγραψε ο Χέιλιν.

Στην εισαγωγή του, ο Χέιλιν αποκαλεί τον Σάουνς «επαγγελματία κ@λ@γλύφτη» που έγραψε ένα βιβλίο για «ημιμαθείς».

Ο Σάουνς δήλωσε στον Guardian: «Δεν είναι πραγματικά ευγενικό να λες ότι άλλοι συγγραφείς είναι κακοί συγγραφείς, επειδή στο πετούν πάλι πίσω. Σε απάντηση, θα έλεγα ότι είναι ένας αδέξιος συγγραφέας, που αυτοϊκανοποιείται… Τα βιβλία του είναι όλα πολύ μεγάλα και ξεχειλωμένα. Αφορούν την ερμηνεία του για τα τραγούδια του Ντίλαν… άτι που είναι απίστευτα βαρετό».

Και πρόσθεσε: «Φαίνεται ότι στενοχωρήθηκε πολύ επειδή το 2001 πήρε μεγάλη δημοσιότητα η αποκάλυψη που έκανα ότι ο Ντίλαν είχε κάνει έναν δεύτερο μυστικό γάμο, με μια γυναίκα ονόματι Κάρολιν Ντένις. Εγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο και βοήθησε το βιβλίο να γίνει μπεστ σέλερ».

Είπε ακόμη: «Το μόνο που ξέρει να μου πει είναι τι σημαίνει το [το τραγούδι] “Visions of Johanna” στο δικό του μυαλό. Ειλικρινά, όμως, δεν με νοιάζει τι πιστεύει ότι σημαίνει το “Visions of Johanna”. Θέλω απλά να μάθω πώς ήταν (ο Ντίλαν)».

Ο Χάουαρντ Σάουνς, πρώην δημοσιογράφος της Mirror, έχει γράψει βιογραφίες μεταξύ άλλων του ποιητή Τσαρλς Μπουκόφσκι και του μουσικού Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Η βιογραφία του Ντίλαν με τίτλο «Down The Highway: The Life of Bob Dylan» έχει πουλήσει σχεδόν 200.000 αντίτυπα. Βασίζεται σε εκατοντάδες συνεντεύξεις με τους στενότερους συνεργάτες του Ντίλαν για να περιγράψει την ιστορία μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού.

Έχει επανεκτυπωθεί επανειλημμένα τα τελευταία 20 χρόνια ενώ μια ενημερωμένη επανέκδοση κυκλοφορεί αυτόν τον μήνα από τον οίκο Doubleday, πριν από τα 80α γενέθλια του Ντίλαν, τον Μάιο.

Το νέο βιβλίο του Κλίντον Χέιλιν, με τίτλο «The Double Life of Bob Dylan Vol 1 1941-1966: A Restless, Hungry Feeling», εκδίδεται από τον οίκο Bodley Head. Ενας κριτικός σημείωσε ότι «ο Χέιλιν ήταν από καιρό ο πιο επιτυχημένος βιογράφος του Ντίλαν» και ένας άλλος παρατήρησε ότι χάρη στην εμμονή του έκανε «μερικές συναρπαστικές αποκαλύψεις».

Ο Σάουνς λέει ότι αγόρασε το βιβλίο του Χέιλιν απρόθυμα όταν άκουσε ότι περιείχε υβριστικά σχόλια για τον ίδιο. Και σοκαρίστηκε όταν βρήκε το όνομά του οκτώ φορές στο ευρετήριο, ξεκινώντας από τη σελίδα 3, όπου δέχεται επίθεση ως «πρώην δημοσιογράφος σε ταμπλόιντ, γνωστός ως επαγγελματίας κ@λ@γλύφτης, ονόματι Χάουαρντ Σάουνς», του οποίου η βιογραφία του Ντίλαν είναι «μια περιπλάνηση για ημιμαθείς που κυλάει αργά και καταθλιπτικά».

Ο Σάουνς αστειεύτηκε ακόμη ότι το ευρετήριο του Χέιλιν έχει περισσότερες αναφορές σελίδων σε εκείνον παρά στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Η εισαγωγή αφορά στο πόσο σπουδαίος είναι [ο Χέιλιν] και στη συνέχεια πόσο απαίσιοι είναι όλοι οι άλλοι που έχουν γράψει για τον Μπομπ Ντίλαν…«

«Ενας από αυτούς τους ανθρώπους μου έστειλε ένα e-mail τις προάλλες λέγοντας πόσο αναστατωμένος ήταν: “Γιατί γράφει για συναδέλφους συγγραφείς έτσι;”, είπε. Συμφωνώ…«

«Ταυτόχρονα,… χρησιμοποιεί το υλικό μου για δικούς του σκοπούς… Το αναγνωρίζει, [αλλά] γράφει λάθος τον τίτλο του βιβλίου [μου], είτε από αφέλεια είτε από προχειρότητα. Εχει τίτλο “Down The Highway: The Life of Bob Dylan”. Το λέει “A Life of Bob Dylan”. Δεν μπορεί να πει ότι είναι “Η ζωή”, [όχι Μια Ζωή]», είπε ο Σάουνς στην Ντάλια Αλμπεργκε.

Ο Σάουνς πρόσθεσε ότι ακόμη και η αναφορά στον Ντίλαν δέχεται κριτική: «Το πιο εκπληκτικό κομμάτι είναι στη σελίδα 5. Ο Χέιλιν… φαίνεται να υποδηλώνει ότι ο Ντίλαν διάβασε το βιβλίο μου και εμπλούτισε όσα έγραψα γι’ αυτόν. Είναι στα όρια της τρέλας».

Ακόμη, χαρακτήρισε «σημαντική» την πρώτη βιογραφία του Χέιλιν αλλά σημείωσε ότι «έχει γράψει 13 βιβλία για τον Ντίλαν, πιστεύω, από το μυαλό του, πράγμα που μου φαίνεται εμμονικό».

Τέλος πρόσθεσε: «Φαίνεται να αντιτίθεται στο γεγονός ότι είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος και συγγραφέας. Δούλευα στην Φλιτ Στριτ [πάλαι ποτέ δρόμος των εφημερίδων το Λονδίνο] και ξέρω τι είναι μια ιστορία. Νομίζω ότι ζηλεύει ειλικρινά την επιτυχία του βιβλίου μου με την πάροδο των χρόνων… Τα βιβλία του είναι πραγματικά για το είδος εκείνο των θαυμαστών που πάνε στις συναυλίες του Μπομπ Ντίλαν και στέκονται μπροστά – μπροστά καταγράφοντας τι είναι τα τραγούδια».

Ο Χέιλιν, πάντως, αρνήθηκε να σχολιάσει τα λεγόμενα του Σάουνς, γράφει η Ντάλια Αλμπεργκε στον Guardian.

