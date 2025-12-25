72
Φωτογραφία αρχείου | Odysseas Chloridis / SOOC
Ελλάδα

Ημαθία: Ενας νεκρός και τέσσερις τραυματίες σε τροχαίο

Ενας 22χρονος οδηγός σκοτώθηκε όταν συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 24χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε. Τραυματίστηκαν επίσης, ένας 20χρονος, μία 60χρονη και μία 67χρονη

Protagon Team Protagon Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 13:49
Φωτογραφία αρχείου
|Odysseas Chloridis / SOOC
Ελλάδα

Ημαθία: Ενας νεκρός και τέσσερις τραυματίες σε τροχαίο

Ενας 22χρονος οδηγός σκοτώθηκε όταν συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 24χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε. Τραυματίστηκαν επίσης, ένας 20χρονος, μία 60χρονη και μία 67χρονη

Protagon Team Protagon Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 13:49

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων, περίπου στις 05:50 το πρωί, στο Νησέλλι Ημαθίας, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε 22χρονος, συγκρούστηκε με όχημα 24χρονου.

Οπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από τη σύγκρουση ο 22χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τραυματίστηκε και ένας 20χρονος που επέβαινε στο ίδιο όχημα.

Στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ο 24χρονος οδηγός, ένας 60χρονος και μια 67χρονη.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...