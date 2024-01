Ηφαιστειακή έκρηξη στην Ισλανδία: Ποτάμια μάγματος κυλούν κάτω από σπίτια

Μειωμένη ήταν τη Δευτέρα η δραστηριότητα του ηφαιστείου που εξερράγη την Κυριακή στη νοτιοδυτική Ισλανδία, για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, και έκαψε σπίτια σε μία κωμόπολη ψαράδων.

«Μια μαύρη ημέρα» ήταν ο πρωτοσέλιδος κύριος τίτλος της ισλανδικής εφημερίδας Morgunbladid πάνω σε μια φωτογραφία με πορτοκαλί ποτάμια λάβας και σπίτια να καίγονται στο Γκρίνταβικ, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ.

Ποταμοί λάβας έφθασαν στα προάστια του Γκρίνταβικ το μεσημέρι της Κυριακής, με αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά τρία σπίτια. Η μικρή πόλη είχε εκκενωθεί ξανά νωρίτερα και δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος για τους ανθρώπους.

Ήταν η δεύτερη ηφαιστειακή έκρηξη σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων στη χερσόνησο του Ρέικιανες και η πέμπτη από το 2021.

Σε εικόνες βίντεο, που μεταδίδονταν τη Δευτέρα, φαίνεται λάβα να εξακολουθεί να κυλάει στο έδαφος, αλλά σε μικρότερους όγκους και πιο μακριά από την πόλη.

Γεωλόγοι είπαν ωστόσο την Κυριακή, πως πιστεύουν ότι μάγμα κυλάει υπογείως κάτω από την εγκαταλειμμένη πόλη με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρκής κίνδυνος.

«Δυστυχώς η λάβα προχώρησε λίγο περισσότερο προς νότον απ’ ό,τι ελπίζαμε», δήλωσε αργά χθες το βράδυ σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της ισλανδικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης, Βίντιρ Ρέινισον.

Πάντως, τα φράγματα που είχαν κατασκευαστεί βόρεια του Γκρίνταβικ βοήθησαν να εκτραπούν οι ροές της λάβας προς τα δυτικά, μακριά από την πόλη, δήλωσε ο Ρέινισον.

Οι κάτοικοι του Γκρίνταβικ, μιας κωμόπολης περίπου 4.000 κατοίκων πριν εκκενωθεί τον Νοέμβριο, δήλωσαν ότι τους είναι δύσκολο να παρακολουθούν τις τηλεοπτικές εικόνες από τις φωτιές.

«Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση, αν και μπορεί να γίνει ακόμα χειρότερη, ποιος ξέρει», είπε ο Γιον Γκάουτι Ντάγκμπιαρτσον, κάτοικος του Γκρίνταβικ, που απομακρύνθηκε από την πόλη.

