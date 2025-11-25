Ηφαιστειακή έκρηξη στην Αιθιοπία προκαλεί αεροπορικό χάος στο Νέο Δελχί

Σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας από την Αιθιοπία σάρωσε την Ερυθρά Θάλασσα μέσω του Ομάν και της Υεμένης, και έφτασε μέχρι την Ινδία! Η έκρηξη του ηφαιστείου Χάιλι Γκουμπί, που ήταν αδρανές εδώ και αρκετές χιλιάδες χρόνια, ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής και έστειλε μια στήλη τέφρας εκατοντάδες μέτρα στην ατμόσφαιρα.

Αρκετές διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις ακυρώθηκαν, καθυστέρησαν ή αναδρομολογήθηκαν στο Νέο Δελχί λόγω της τέφρας, με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή να ζητά από τις αεροπορικές εταιρείες να «αποφεύγουν αυστηρά» τις πληγείσες περιοχές, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του BBC.

Το επίπεδο μόλυνσης της ατμόσφαιρας από την τέφρα παραμένει ασαφές, σύμφωνα με τους ειδικούς, αλλά θεωρείται απίθανο να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα στο Νέο Δελχί, η οποία ήταν έτσι κι αλλιώς «ιδιαιτέρως κακή», σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της Τρίτης.

Η ηφαιστειακή τέφρα είναι ένα νέφος μικροσκοπικών, λειαντικών σωματιδίων, τα οποία απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια μιας ηφαιστειακής έκρηξης. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους κινητήρες αεροσκαφών, να μολύνει τα αεροδρόμια, και να μειώσει την ορατότητα, καθιστώντας τις πτητικές λειτουργίες επικίνδυνες.

Σύμφωνα με την Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το επηρεαζόμενο υψόμετρο κυμαίνεται μεταξύ 8,5 και 15 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και θα επηρεάσει τις λειτουργίες των δορυφόρων και τις πτήσεις. Είναι όμως απίθανο να επηρεάσει τις καιρικές συνθήκες, ή την ποιότητα του αέρα.

Η τέφρα ταξίδεψε ως τη βόρεια Ινδία και δείχνει πλέον να κατευθύνεται προς την Κίνα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους είναι δύσκολο να υπολογιστεί πόσος χρόνος θα χρειαστεί μέχρι να διαλυθεί, αλλά οι εκτιμήσεις είναι ότι ο ουρανός του Νέου Δελχί θα έχει καθαρίσει μέχρι το βράδυ της Τρίτης.

Οι αεροπορικές δραστηριότητες διαταράχθηκαν λόγω της τέφρας, με την Air India να ακυρώνει 11 πτήσεις, ενώ φέρεται να έχουν επηρεαστεί και αερομεταφορείς όπως οι IndiGo, Akasa Air και KLM. Σε ανακοίνωσή της στο X/Twitter, η ινδική IndiGo ανέφερε ότι παρακολουθεί την κατάσταση «σε συντονισμό με τους διεθνείς φορείς αεροπορίας».

Το αεροδρόμιο της Βομβάης ζήτησε από τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεων τους πριν αναχωρήσουν για το αυτό. Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας εξέδωσε οδηγία προς τους αερομεταφορείς, ζητώντας από τους πιλότους να αναφέρουν αμέσως κάθε ύποπτη επαφή με την τέφρα, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης του κινητήρα.

Η συμβουλευτική οδηγία δίνει επίσης εντολή στους αερομεταφορείς να επιθεωρούν τα αεροσκάφη που λειτουργούν κοντά στις πληγείσες ζώνες και να «αναστέλλουν, ή να καθυστερούν τις πτήσεις προς τα πληγέντα αεροδρόμια εάν οι συνθήκες επιδεινωθούν».

Η ηφαιστειακή τέφρα μετριέται σε τρία επίπεδα επικινδυνότητας – χαμηλό, μεσαίο και υψηλό – με οδηγίες σχετικά με το χρονικό διάστημα που μπορεί ένας πιλότος να πετάξει πάνω από τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις τέφρας πριν προκαλέσει σημαντική ζημιά στο αεροσκάφος του.

Στην περίπτωση του αιθιοπικού ηφαιστείου τα επίπεδα μόλυνσης δεν έχουν γίνει γνωστά. Τοπικοί μετεωρολόγοι εξηγούν στο BBC ότι η μέτρηση της μόλυνσης από ηφαιστειακές εκρήξεις απαιτεί πολλή προετοιμασία – και η συγκεκριμένη ήταν τόσο ξαφνική που δεν τους άφησε περιθώρια προετοιμασίας.

Τα σύννεφα ηφαιστειακής τέφρας είναι σπάνια, αλλά όταν το ηφαίστειο Eyjafjallajökull της Ισλανδίας εξερράγη το 2010, προκάλεσε παγκόσμιο χάος στις μετακινήσεις. Ο εναέριος χώρος του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης έκλεισε πλήρως ή εν μέρει, προκαλώντας τη χειρότερη διαταραχή των αεροπορικών ταξιδιών από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News