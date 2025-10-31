Ιερουσαλήμ: Ογκώδης διαδήλωση υπερορθόδοξων Εβραίων εναντίον της στρατιωτικής θητείας

Εκατοντάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ την Πέμπτη για μια μαζική διαδήλωση ενάντια στις προσπάθειες στράτευσης των νεαρών φανατικών Εβραίων.

Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο στην πολυετή σύγκρουση ανάμεσα στους φανατικούς θρησκευόμενους Εβραίους (περίπου 1,3 εκατομμύρια, αποτελούν το 13% της χώρας) και στην κοσμική κοινωνία του Ισραήλ.

Τεράστια πλήθη διαδηλωτών έψαλλαν προσευχές και φώναζαν συνθήματα κατά του κοσμικού κράτους μπλοκάροντας πολλές από τις κύριες οδικές αρτηρίες της πόλης.

Η επίδειξη δύναμης σημειώθηκε καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθεί να βρει έναν νομικό και πολιτικό συμβιβασμό για να τερματίσει την πρακτική δεκαετιών της χορήγησης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία στους περισσότερους υπερορθόδοξους φοιτητές θρησκευτικών σεμιναρίων, τους Χαρεντίμ.

Αυτό το προνόμιο έχει προκαλέσει εδώ και καιρό μεγάλη δημόσια δυσαρέσκεια, που έχει γίνει πιο έντονη μετά τη σφαγή της Χαμάς, η οποία πυροδότησε τους πολέμους στη Γάζα και τον Λίβανο. Εκατοντάδες στρατιώτες έχουν πεθάνει σε αυτές τις συγκρούσεις και δεκάδες χιλιάδες έφεδροι έχουν κληθεί να υπηρετήσουν πολλές φορές, στα δύο χρόνια.

Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική στο Ισραήλ για τους περισσότερους 18χρονους Εβραίους, άνδρες και γυναίκες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφάνθηκε πέρυσι ότι δεν υπήρχε νομική βάση για να επιτραπούν οι στρατιωτικές εξαιρέσεις και ότι, ελλείψει νέας νομοθεσίας, ο στρατός πρέπει να αρχίσει να στρατολογεί υπερορθόδοξους άνδρες Εβραίους.

Ο στρατός έχει δηλώσει ότι χρειάζεται 12.000 επιπλέον στρατιώτες για να συμπληρώσει τις τάξεις του. Δεκάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι άνδρες σε ηλικία στράτευσης, δεν υπηρετούν.

Οι ηγέτες της υπερορθόδοξης κοινότητας των Χαρεντίμ (σημαίνει «αυτοί που τρέμουν ενώπιον του Θεού»), χαρακτήρισαν τη διαδήλωση της Πέμπτης «πορεία του ενός εκατομμυρίου» και τη διαφήμισαν ως αγρυπνία προσευχής και όχι ως διαμαρτυρία.

Οι Χαρεντίμ υποστηρίζουν ότι ο στρατός, ως κοσμικός θεσμός, δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει τον αυστηρά πιστό τρόπο ζωής τους. Ισχυρίζονται ότι συμβάλλουν στην ασφάλεια και την προστασία του έθνους μέσω της μελέτης και της προσευχής.

Χαρακτηριστικά, όπως περιγράφουν οι ρεπόρτερ των New York Times, ένας διαδηλωτής, μπροστά σε μια τοιχογραφία με πορτρέτα ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν πρόσφατα από τη Γάζα, κρατούσε ένα πανό που έγραφε: «Θεέ των Εβραίων, σε παρακαλώ σώσε όλους τους Εβραίους από τον άσεμνο και άτακτο στρατό».

Ενα πανό με ένα απόφθεγμα που απέδιδε σε έναν ραβίνο, έγραφε: «Ενα αγόρι που κατατάσσεται στον στρατό αποφεύγει την υπηρεσία στον στρατό του Κυρίου και προδίδει τον Θεό του Ισραήλ. Η τιμωρία του θα είναι μεγάλη».

Ο στρατός δήλωσε ότι μετά την απόφαση του δικαστηρίου πέρυσι, είχε στείλει ειδοποιήσεις στράτευσης σε 80.000 νεαρούς Χαρεντίμ που ήταν επιλέξιμοι να υπηρετήσουν. Οι περισσότεροι δεν έχουν εμφανιστεί για να καταταγούν. Ενας μικρός αριθμός συνελήφθη ως ανυπότακτοι, με τους Χαρεντίμ να στρέφονται εναντίον του στρατού και των κρατικών Αρχών.

Πολλοί Ισραηλινοί εξοργίστηκαν με την αντίδραση των ηγετών των Χαρεντίμ, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι οι συλλήψεις έγιναν «για το έγκλημα της μελέτης της Τορά (της εβραϊκής Βίβλου)» και όχι για την αποφυγή της στράτευσης.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βασίζεται εδώ και καιρό στην υποστήριξη των υπερορθόδοξων κομμάτων για να παραμείνει στην εξουσία. Η κυβέρνηση σχεδιάζει νομοσχέδιο που στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αναγκών του στρατού, διατηρώντας παράλληλα άθικτο τον δεξιό και θρησκευτικά συντηρητικό συνασπισμό του πρωθυπουργού.

Οι επικριτές του προτεινόμενου νομοσχεδίου λένε ότι θα συνεχίσει να επιτρέπει στους περισσότερους υπερορθόδοξους Ισραηλινούς να αποφεύγουν την επιστράτευση, με χαμηλές ποσοστώσεις για την κατάταξη και ελάχιστες, καθυστερημένες κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται.

Η συγκέντρωση στην Ιερουσαλήμ επικεντρώθηκε γύρω από τη δυτική είσοδο της πόλης και προκάλεσε σημαντικές αναταραχές. Ένα μεγάλο τμήμα του κύριου αυτοκινητόδρομου Ιερουσαλήμ-Τελ Αβίβ έκλεισε και προς τις δύο κατευθύνσεις για όλη την κυκλοφορία εκτός από τα λεωφορεία που μετέφεραν διαδηλωτές, όπως και ο σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης.

Οι ιδρυτές του σύγχρονου Ισραήλ απάλλαξαν τους φοιτητές του θεολογικού σεμιναρίου από τη στρατιωτική θητεία όταν δημιουργήθηκε το κράτος το 1948, εν μέρει για να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν τις τάξεις των μελετητών της Τορά που αποδεκατίστηκαν στο Ολοκαύτωμα.

Εκείνη την εποχή, υπήρχαν μόνο μερικές εκατοντάδες τέτοιοι φοιτητές, αλλά οι Χαρεντίμ αποτελούν τώρα τουλάχιστον το 13% του πληθυσμού των 10 εκατομμυρίων του Ισραήλ.

Η σύγκρουση για την ταυτότητα του Ισραήλ

Η αγωνιώδης εθνική συζήτηση για την στρατολόγηση των Χαρεντίμ αγγίζει την καρδιά ενός πολιτισμικού πολέμου στο Ισραήλ γύρω από τη θρησκευτική και πολιτιστική του ταυτότητα, σημειώνουν οι New York Times.

Πολλοί Ισραηλινοί κατηγορούν τους υπερορθόδοξους ότι απολαμβάνουν κυβερνητικά οφέλη ενώ αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες του Ισραήλ.

Η αντίθεση στη στρατολόγηση μεταξύ των Χαρεντίμ είναι επίσης ένα σημείο διαμάχης εντός της κυβέρνησης Νετανιάχου και απειλεί να την διασπάσει.

Οι μη Χαρεντίμ πιστοί Εβραίοι στον συνασπισμό του, εκπροσωπούν ορισμένους ψηφοφόρους που θεωρούν τη στρατιωτική θητεία ιερή, λέγοντας ότι είναι σε θέση να συνδυάσουν τη μελέτη της Τορά με τα καθήκοντά τους.

Ο Γιαϊρ Λαπίντ, ένας κεντρώος και κοσμικός ηγέτης της αντιπολίτευσης, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το 40% των ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε μάχες τα τελευταία δύο χρόνια, φορούσαν κιπά (το χαρακτηριστικό σκουφάκι που φορούν οι πιστοί Εβραίοι), αλλά δεν ήταν φανατικοί θρησκευόμενοι σαν τους Χαρεντίμ.

Ενας διαδηλωτής είπε στους New York Times ότι θα καταταγεί μόνο εάν το Ισραήλ διοικούνταν από ραβίνους -και ακόμη και τότε, είπε, δεν ήταν σίγουρος.

Η υπερορθόδοξη κοινότητα είναι τόσο απομονωμένη που οι δεσμοί της με το κράτος του Ισραήλ παραμένουν αβέβαιοι.

Πολλοί Χαρεντίμ αναγνωρίζουν το ισραηλινό κράτος μόνο de facto, πιστεύοντας ότι η εβραϊκή κυριαρχία πρέπει να περιμένει μέχρι «την άφιξη του Μεσσία».

«Για 3.000 χρόνια, τα καταφέρναμε χωρίς στρατό ή κράτος», δήλωσε στους NYT ο Μενάσε Κοέν, 33 ετών, διαδηλωτής από το Ασντόντ, μια πόλη-λιμάνι νότια του Τελ Αβίβ. «Για πολλές γενιές, δεν ζούσαμε απλώς περιτριγυρισμένοι από εχθρικές χώρες -ζούσαμε μέσα σε αυτές», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο πατέρας του γεννήθηκε στο Ιράν.

Στο τέλος της διαδήλωσης, ένας άνδρας Χαρεντίμ σκοτώθηκε όταν έπεσε από ένα ψηλό κτίριο. Η αστυνομία ερευνά αν πρόκειται για αυτοκτονία.

Σημειώθηκαν επίσης επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς και έγιναν αρκετές συλλήψεις.

