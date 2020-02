Ιεροσυλία στην Αριζόνα: Νεκροταφεία των Απάτσι ανατινάζουν οι ΗΠΑ για το τείχος του Τραμπ

Ιερά νεκροταφεία των Ινδιάνων ανατινάζουν οι αμερικανικές αρχές για να χτίσουν το τείχος κατά των μεταναστών στα σύνορα με το Μεξικό.

Οπως αποκαλύπτουν πολλά αμερικανικά ΜΜΕ, και αναδημοσιεύει το BBC, με εντολή Τραμπ, κρατικές υπηρεσίες επεμβαίνουν σε ιερές τοποθεσίες των Ινδιάνων Απάτσι και άλλων φυλών, σε περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως φυσικά καταφύγια από την Unesco.

Οι αρχές ισοπεδώνουν τμήματα λόφων, στα οποία έχουν ταφεί μέλη ινδιάνικων φυλών, κόβουν κάκτους και άλλα φυτά εκατοντάδων ετών, που θεωρούνται ιερά από τους Ινδιάνους, για να χτίσουν το τείχος.

Ενα από τα μέρη όπου συντελείται αυτό το έγκλημα κατά των ιθαγενών Αμερικανών, είναι το Εθνικό Μνημείο Organ Pipe Cactus στην Αριζόνα, προστατευόμενο από την Unesco.

Ο Ραούλ Γκριχάλβα, βουλευτής των Δημοκρατικών και πρόεδρος της επιτροπής της Βουλής για τους φυσικούς πόρους των ΗΠΑ, είπε ότι η κυβέρνηση δεν ειδοποίησε ούτε συμβουλεύθηκε τους Ινδιάνους πριν προχωρήσει στις ανατινάξεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, το τείχος σε αυτό το σημείο θα έχει ύψος εννέα μέτρων και μήκος 55 χλμ. μέσα στο εθνικό πάρκο.

Περιβαλλοντολόγοι επίσης διαμαρτύρονται για την καταστροφή της πανίδας και χλωρίδας στην περιοχή.

Στο σημείο «Μνημειώδης Λόφος», μέσα στην περιοχή αυτή, είναι θαμμένοι πολεμιστές των Απάτσι από αντιπάλους τους.

«Αυτό που είδαμε στον Μνημειώδη Λόφο είναι αντίπαλες φυλές που έχουν θάψει με σεβασμό τους νεκρούς τους. Αυτός ο λόφος ανατινάσσεται με δυναμίτη», είπε ο Γκριχάλβα.

This is the top of "Monument Hill," a sacred site to multiple tribes, that @DHSgov is dynamiting right now to build the #borderwall. It's part of the historic homeland of the O'odham. Apache are buried here. Trump waived the Native American Graves Protection Act to allow this. pic.twitter.com/NsFeLZTaMH

— Russ McSpadden (@PeccaryNotPig) February 9, 2020