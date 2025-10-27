Ιαπωνία: Ζητούν βοήθεια από τον στρατό για θανάτωση… αρκούδων

Τη βοήθεια του στρατού, προκειμένου να προστατεύσει τους κατοίκους της ιαπωνικής επαρχίας Ακιτα από τις επιθέσεις αρκούδων, ζήτησε ο κυβερνήτης της, Κέντα Σουζούκι.

Ο πληθυσμός των αρκούδων έχει αυξηθεί υπερβολικά στην περιοχή και οι επιθέσεις τους εναντίον των κατοίκων όλο και αυξάνονται, με τον Σουζούκι να τονίζει ότι «η περιοχή μας έχει φθάσει στα όριά της».

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο Σουζούκι υποστήριξε ότι θα ζητήσει τη συνδρομή του ιαπωνικού υπουργείου Αμυνας, καθώς δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική λύση για να σταματήσουν οι επιθέσεις των αρκούδων, παρά μόνο η θανάτωσή τους.

Η έκκληση του Σουζούκι διατυπώθηκε έπειτα από επίθεση αρκούδας στην περιοχή πριν από λίγες ημέρες κατά την οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τρεις. Οι τοπικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι 54 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί φέτος από επιθέσεις αρκούδων – από 11 το 2024 -, ενώ και οι εμφανίσεις των ζώων έχουν εξαπλασιαστεί φέτος και έχουν ξεπεράσει τα 8.000 περιστατικά.

Να σημειωθεί ότι στην Ιαπωνία ζουν μαύρες αρκούδες που το βάρος τους φθάνει τα 140 κιλά, αλλά και καφέ τον οποίο το βάρος μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 400 κιλά.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News