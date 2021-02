Ιαπωνία: Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,3 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Φουκουσίμα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών εκδηλώθηκε αργά το Σάββατο (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα) στην Ιαπωνία, ανοιχτά από τις ανατολικές ακτές της χώρας.

Το επίκεντρο είναι μέσα στον Ειρηνικό Ωκεανό, 89 χιλιόμετρα από το Σεντάι-Σι. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται ότι είναι 60 χιλιόμετρα.

Δεν έχουν αναφερθεί απώλειες ενώ οι ζημιές φαίνεται να είναι υλικές και μικρής έκτασης. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Το μέγεθος της σεισμικής δόνησης είχε εκτιμηθεί αρχικά στους 7,1 βαθμούς από την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προτού αναθεωρηθεί στη συνέχεια.

Ο σεισμός, που έγινε στις 23:08, ήταν μεγέθους 6 στην επταβάθμια κλίμακα έντασης που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία. Ηταν αισθητός και στο Τόκιο, αν και σε μικρότερη ένταση.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε περίπου στην ίδια ευρύτερη περιοχή με τον σεισμό της Φουκουσίμα των 9 Ρίχτερ, σχεδόν 10 χρόνια μετά το καταστροφικό συμβάν (11 Μαρτίου 2011) το οποίο προκάλεσε τσουνάμι που σάρωσε τις ακτές, αφήνοντας χιλιάδες νεκρούς.

A magnitude 7.1 earthquake hit off Fukushima prefecture in northeastern Japan late Saturday night, leaving several injured and causing widespread power outages in the region pic.twitter.com/Pajuwu5eOj

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 13, 2021