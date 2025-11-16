Ιαπωνία: Εκρήξεις του ηφαιστείου Σακουρατζίμα οδήγησαν σε ακύρωση δεκάδων πτήσεων

Ενα σύννεφο καπνού και τέφρας ύψους έως και 4,4 χιλιομέτρων υψώθηκε την Κυριακή πάνω από τη νήσο Κιούσου της Ιαπωνίας, στα δυτικά της χώρας, ως αποτέλεσμα πολλαπλών εκρήξεων του ηφαιστείου Σακουρατζίμα.

Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα, που βρίσκεται στο νότιο άκρο του Κιούσου, κοντά στην πόλη Καγκοσίμα, εξερράγη το Σάββατο, περίπου στις 18:00, όπως ανέφερε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA). Σημειώθηκαν δύο ακόμη εκρήξεις, στις 2:30 π.μ. και 10:50 π.μ.

Ηταν η πρώτη έκρηξη κατά την οποία το ύψος του καπνού και της τέφρας έφτασε τα 4 χιλιόμετρα εδώ και σχεδόν 13 μήνες, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση δεκάδων πτήσεων.

Συγκεκριμένα, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 30 πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της Καγκοσίμα ακυρώθηκαν εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας.

Η JMA ανέφερε ότι ηφαιστειακή τέφρα μετακινήθηκε βορειοανατολικά μετά την τελευταία έκρηξη και αναμενόταν να πέσει στην Καγκοσίμα, καθώς και στην κοντινή επαρχία Μιγιαζάκι.

Το Σακουρατζίμα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας, με εκρήξεις ποικίλων βαθμών να λαμβάνουν χώρα σε τακτική βάση. Το 2019 η εκτόξευση της τέφρας έφθασε σε ύψος έως και 5,5 χλμ.

