Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τις σορούς τεσσάρων ομήρων

Στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ μεταφέρθηκαν τα φέρετρα με τα λείψανα των τεσσάρων ομήρων, που παραδόθηκαν τη Δευτέρα από τη Χαμάς στη Γάζα, για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.

Τα φέρετρα παρέλαβε από τη Χαμάς κλιμάκιο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταύρου (ΔΕΕΣ) το οποίο ακολούθως τα παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

Η Χαμάς φέρεται να μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι χρειάζεται χρόνο για να ανακτήσει τα λείψανα των υπολοίπων ομήρων, προκαλώντας εκνευρισμό στις ισραηλινές Αρχές.

Joy and heartbreak on the same day 💔

The bodies of four of the murdered hostages were returned to Israel. Clockwise from top left:

Bipin Joshi

Yossi Sharabi

Daniel Peretz

Guy Iluz May their memory be a blessing 🕯️ pic.twitter.com/QF8HkqI7jm — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) October 13, 2025

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισραηλινής τηλεόρασης, η Χαμάς δεν ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται οι σοροί των 24 ομήρων, αφήνοντας να εννοηθεί πως ενδέχεται να βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχονται στην παρούσα φάση από τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, πριν από τη διέλευση των συνόρων, πραγματοποιήθηκε στρατιωτική τελετή στη Λωρίδα της Γάζας στη μνήμη των πεσόντων. Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι στρατιώτες τύλιξαν τα φέρετρα με ισραηλινές σημαίες, απέδωσαν τιμές και έγινε ανάγνωση κεφαλαίου από το Βιβλίο των Ψαλμών.

Οι ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις ζήτησαν να υπάρξει σεβασμός και ευαισθησία, τονίζοντας ότι η επίσημη ταυτοποίηση θα γνωστοποιηθεί πρώτα στις οικογένειες των απαχθέντων.

