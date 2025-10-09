Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα – Το βλέμμα στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ

Σε ιστορική καμπή βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, Ισραήλ και Χαμάς φαίνεται να καταλήγουν σε συμφωνία οριστικής εκεχειρίας, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αραβικών κρατών και της Τουρκίας.

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, ανακοίνωσε ότι ο πόλεμος «τερματίστηκε πλήρως». Το εντυπωσιακό είναι πως δήλωσε ότι το τέλος του πολέμου είναι «μόνιμο», μια διατύπωση που δεν συνηθίζεται στις συμφωνίες εκεχειρίας μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με το Reuters.

BREAKING: Gaza Hamas Chief says that he declares an end to the war today and the start of permanent ceasefire. Rafah crossing will be opened from both sides. pic.twitter.com/7y5e5BWNrV — Clash Report (@clashreport) October 9, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η κυβέρνησή του «έφερε την ειρήνη» και ότι οι τελευταίοι όμηροι θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ανέφερε ότι σχεδιάζει να αναχωρήσει για τη Μέση Ανατολή την Κυριακή, στο πλαίσιο του ταξιδιού του που περιλαμβάνει στάσεις σε Ισραήλ και Αίγυπτο για την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Εκτίμησε δε, πως θα βρίσκεται στο Ισραήλ όταν απελευθερωθούν οι όμηροι.

Απέφυγε, ωστόσο, να πάρει θέση σχετικά με την προοπτική της λύσης δύο κρατών. «Δεν έχω άποψη. Θα δεχθώ ό,τι συμφώνησαν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς σχετικά τις προσδοκίες που μπορούν να έχουν οι Παλαιστίνιοι, δήλωσε: «Θα δημιουργήσουμε κάτι όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν… Θα δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους».

Σημείωσε, επίσης, ότι θα υπάρξει «απόσυρση» ισραηλινών δυνάμεων και «αφοπλισμός» κατά τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, αλλά προτεραιότητα αυτήν την ώρα είναι η επιστροφή των υπολοίπων ομήρων. Σε αυτό το σημείο, σχολίασε ότι τα πτώματα ορισμένων ομήρων ίσως είναι «δύσκολο να βρεθούν».

Ο ίδιος εμφανίστηκε πρόθυμος να εκφωνήσει ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο. «Μου ζήτησαν να μιλήσω στην Κνέσετ και… συμφώνησα εφόσον θα το ήθελαν», είπε.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ισραηλινού Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ προγραμματίζεται η επικύρωση της συμφωνίας εκεχειρίας από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η νομοθετική διαδικασία αναμένεται να εγκρίνει το πλαίσιο του σχεδίου.

Ο Νετανιάχου έχει δώσει την κωδική ονομασία «Return to their Border» (“Επιστροφή στα σύνορά τους”) στην επιχείρηση επανόδου των ομήρων. Η ονομασία εμπνέεται από εδάφιο του Βιβλίου του Ιερεμία, ο οποίος παραδοσιακά συνδέεται με την ιδέα της πατρίδας και της εξορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή πρακτορεία, ο αριθμός των ομήρων που θα ελευθερωθούν ανέρχεται σε 48 — εκ των οποίων οι 20 είναι ζωντανοί. Αντίστοιχα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 2.000 παλαιστινίους κρατουμένους, μεταξύ των οποίων γυναίκες, παιδιά και κρατούμενοι με βαριές κατηγορίες. Η συμφωνία προβλέπει επίσης το άνοιγμα της συνοριακής διάβασης της Ράφα προς Αίγυπτο.

Ωστόσο, η εφαρμογή της συμφωνίας εξαρτάται από την έγκρισή της από το ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ήδη ασκούνται πιέσεις και υπάρχουν αμφιβολίες.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, τάχθηκε κατά της συμφωνίας, λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού.

«Οι καρδιές όλων μας γεμίζουν χαρά στη σκέψη ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν (…) Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το τίμημα: η απελευθέρωση χιλιάδων τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων 250 δολοφόνων που θα πρέπει να αποφυλακιστούν, είναι ένα αφόρητα υψηλό τίμημα», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ μιας συμφωνίας που απελευθερώνει δολοφόνους-τρομοκράτες», τόνισε, συμπληρώνοντας πως το κόμμα του θα αντιταχθεί ως κυβερνητικός εταίρος.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως το κόμμα «Εβραϊκή Δύναμη» θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου σε περίπτωση που επιτραπεί στη Χαμάς να διατηρηθεί στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρακτικά δηλαδή, η πρώτη φάση της συμφωνίας – άρση εχθροπραξιών, ανταλλαγή ομήρων και αποχωρήσεις δυνάμεων – θα ενεργοποιηθεί μετά την ψήφιση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο μεταξύ, οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ την Πέμπτη στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ισραηλινή προεδρία.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος συζήτησε με τους απεσταλμένους το πλαίσιο της συμφωνίας που αυτοί διαμόρφωσαν και διαπραγματεύτηκαν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιστροφή των ομήρων και να επιτευχθεί το τέλος του πολέμου με τη Χαμάς», ανέφερε η προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Συνάντηση με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ είχε και ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Διεθνώς, η αντίδραση για τη συμφωνία είναι θετική, αλλά με επιφυλάξεις. Χαρακτηρίζεται ως «πρώτο βήμα» προς μια πιο σταθερή ειρήνη, αλλά βασικά στοιχεία – όπως η αφοπλισμός της Χαμάς, ο πολιτικός έλεγχος της Γάζας και η ανοικοδόμηση – παραμένουν ανοιχτά ζητήματα. Η Βρετανία, μέσω της υπουργού Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς δεν θα έχει ρόλο στη μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας.

Στο πλαίσιο αυτό, η διεθνής κοινότητα θα παρακολουθεί στενά την τήρηση των όρων της συμφωνίας , από την επάνοδο ομήρων μέχρι την ομαλή διέλευση βοήθειας στη Γάζα και τη σταθεροποίηση των συνόρων. Αν η συμφωνία εφαρμοστεί όπως προβλέπεται, μπορεί να σηματοδοτήσει μια κρίσιμη στροφή προς την ειρήνη, για τη Μέση Ανατολή.

Αλ Χάγια: Τέλος στον πόλεμο, μόνιμη κατάπαυση του πυρός Ο αρχηγός της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός. «Ο εχθρός καθυστέρησε, διέπραξε σφαγή μετά από σφαγή και επανειλημμένα ματαίωσε τις προσπάθειες των μεσολαβητών. Θα απελευθερωθούν 250 ηρωικοί κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και 1.700 κρατούμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλες τις εθνικές και ισλαμικές δυνάμεις για να ολοκληρώσουμε τα υπόλοιπα βήματα. Εκφράζουμε τη βαθιά μας εκτίμηση προς τους αδελφικούς μεσολαβητές στην Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία. Εκφράζουμε τη μεγάλη μας εκτίμηση προς όλους όσοι στάθηκαν αλληλέγγυοι μαζί μας, ανάμεσα στους ελεύθερους ανθρώπους όλου του κόσμου»

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News