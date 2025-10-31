Η Βενεζουέλα αναζητά «σωσίβιο» σε Μόσχα και Πεκίνο, την ώρα που οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση

Καθώς η ένταση στην Καραϊβική κορυφώνεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν θεαματικά την στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επιχειρεί να θωρακίσει το καθεστώς του αναζητώντας στρατιωτική στήριξη από τους παραδοσιακούς του συμμάχους: τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν.

Η διπλωματική του κινητοποίηση αποκαλύπτεται μέσα από εσωτερικά έγγραφα της αμερικανικής κυβέρνησης που έφερε στο φως η Washington Post και σκιαγραφεί μια κρίσιμη φάση για τη χώρα του, η οποία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Μαδούρο έχει ζητήσει από τις τρεις χώρες αμυντικά ραντάρ, επισκευές στρατιωτικών αεροσκαφών και –ενδεχομένως– την προμήθεια πυραύλων. Τα αιτήματα προς τη Μόσχα διατυπώθηκαν σε επιστολή προς τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία επρόκειτο να παραδοθεί από υψηλόβαθμο συνεργάτη του κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη ρωσική πρωτεύουσα μέσα στον Οκτώβριο.

Την ίδια ώρα, απέστειλε επιστολή και προς τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ζητώντας «διευρυμένη στρατιωτική συνεργασία» ανάμεσα στις δύο χώρες, για να αντιμετωπιστεί, όπως ανέφερε, «η κλιμάκωση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα». Ζήτησε μάλιστα από το Πεκίνο να επιταχύνει την παραγωγή συστημάτων ραντάρ εντοπισμού, ώστε η Βενεζουέλα να ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Μεταφορών Ραμόν Σελεστίνο Βελάσκες φέρεται να συντόνισε αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ιράν, ενώ σχεδίαζε και επίσημη επίσκεψη στην Τεχεράνη. Οπως αναφέρουν τα αμερικανικά έγγραφα, ο Βελάσκες ζήτησε «παθητικά συστήματα εντοπισμού», «συσκευές παρεμβολής GPS» και «drones με εμβέλεια 1.000 χιλιομέτρων».

Στην επιστολή του προς τον Πούτιν, ο Μαδούρο φέρεται να τόνισε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας ισοδυναμεί με επίθεση εναντίον της Κίνας, «λόγω της κοινής ιδεολογίας» των δύο χωρών, σύμφωνα πάντα με τη WP.

Δεν είναι γνωστό πώς αντέδρασαν Ρωσία, Κίνα και Ιράν στα αιτήματα αυτά. Η Μόσχα πάντως παραμένει ο βασικός σύμμαχος και πολιτικός προστάτης του Μαδούρο. Μόλις την περασμένη Κυριακή, ένα ρωσικό μεταγωγικό Ilyushin Il-76 –υπό αμερικανικές κυρώσεις για συμμετοχή σε εμπόριο όπλων– προσγειώθηκε στο Καράκας ύστερα από πτήση που παρέκαμψε τον δυτικό εναέριο χώρο μέσω Αφρικής, σύμφωνα με την πλατφόρμα Flightradar24.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή του βενεζουελάνου ηγέτη, ενώ μόλις μία ημέρα πριν, η Ρωσία είχε επικυρώσει νέα στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με τη Βενεζουέλα.

Η στενή αυτή σχέση δεν είναι τυχαία: για τη Μόσχα, η Βενεζουέλα αποτελεί τον σημαντικότερο εταίρο της στη Λατινική Αμερική. Στην πολιτεία Αραγκουά λειτουργεί πλέον εργοστάσιο παραγωγής όπλων Καλάσνικοφ, ενώ ρωσικές εταιρείες έχουν εξασφαλίσει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι οι δυνατότητες και η διάθεση της Μόσχας να στηρίξει ενεργά το καθεστώς Μαδούρο έχουν μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν, καθώς η Ρωσία είναι βυθισμένη στον πόλεμο της Ουκρανίας και υπό αυστηρές δυτικές κυρώσεις. Παρ’ όλα αυτά, η όξυνση της αντιπαράθεσης Ουάσιγκτον – Καράκας ενδέχεται να αποβεί, έμμεσα, προς όφελος του Πούτιν, καθώς αποσπά την αμερικανική προσοχή από το ευρωπαϊκό μέτωπο.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον δείχνει αποφασισμένη να ασκήσει πίεση. Παρά τις διαψεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει στρατιωτικά πλήγματα στη Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει ισχυρή δύναμη στην Καραϊβική, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Σύντομα αναμένεται να καταπλεύσει και το υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford».

Αναλυτές θεωρούν ότι η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή αποτελεί τη σοβαρότερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ο Μαδούρο από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2013. Από τον Σεπτέμβριο, περισσότερες από δώδεκα αμερικανικές επιχειρήσεις κατά φερόμενων διακινητών ναρκωτικών από τις βενεζουελάνικες ακτές έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 61 θανάτους, χωρίς να έχει δοθεί δημόσια απόδειξη για τη σύνδεση των στόχων με το λαθρεμπόριο.

Παρά την ένταση, η Μόσχα κρατά χαμηλούς τόνους. Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για την «κλιμάκωση των αμερικανικών δραστηριοτήτων» στην Καραϊβική, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε ότι η Ρωσία «σέβεται την κυριαρχία της Βενεζουέλας» και επιθυμεί «λύση βάσει του διεθνούς δικαίου».

Ομως η Ρωσία δείχνει πλέον να στρέφει το ενδιαφέρον της αλλού. Σύμφωνα με δυτικούς αναλυτές, έχει μεταφέρει ορισμένες από τις στρατιωτικές της υποδομές παρακολούθησης από τη Βενεζουέλα στη Νικαράγουα, όπου το καθεστώς του Ντανιέλ Ορτέγκα έχει παγιώσει τον αυταρχικό του έλεγχο, έγραψε η WP.

Για τον Μαδούρο, ωστόσο, η αναζήτηση συμμαχιών συνεχίζεται. Στην επιστολή του προς τον Πούτιν ζήτησε την αποκατάσταση των μαχητικών Sukhoi Su-20MK2, την επισκευή κινητήρων και ραντάρ στη Ρωσία, καθώς και την αγορά 14 σετ πυραύλων και επιπλέον «λογιστικής υποστήριξης». Παράλληλα, πρότεινε ένα «τριετές σχέδιο χρηματοδότησης» μέσω του ρωσικού ομίλου Rostec.

Για τον ίδιο, τα ρωσικά Sukhoi αποτελούν «τον σημαντικότερο αποτρεπτικό παράγοντα» απέναντι σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση. Και για τη Ρωσία, όπως δείχνουν οι κινήσεις της, η τύχη του Καράκας εξακολουθεί να είναι ένα στοίχημα που δεν έχει ακόμη χαθεί.

