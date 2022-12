H βελγική αστυνομία συνέλαβε την Εύα Καϊλή – Διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ

Η αιφνιδιαστική διαγραφή της ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ως απόρροια της εμπλοκής της σε μια έρευνα της βελγικής αστυνομίας για διαφθορά, ήταν το βράδυ της Παρασκευής, ίσως το λιγότερο κακό για τη λαμπερή αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το γεγονός ότι η κυρία Καϊλή έγινε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής πρώτη είδηση στη Le Soir, η οποία αποκάλυψε ότι έγινε έφοδος της αστυνομίας στην οικία της στις Βρυξέλλες και αφού είχε ήδη συλληφθεί ο σύντροφός της, την έφερε στο επίκεντρο ενός εν δυνάμει σκανδάλου διαφθοράς ευρωπαίων αξιωματούχων, με φόντο τα αμφιλεγόμενα συμφέροντα του Κατάρ στην Ευρώπη.

Μάλιστα, λίγες ώρες αργότερα, πηγή με γνώση της υπόθεσης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η βελγική αστυνομία συνέλαβε την ελληνίδα ευρωβουλευτή και αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ενα άλλο γεγονός, ότι η κυρία Καϊλή πρόσφατα είχε προκαλέσει αίσθηση με την ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο όταν είχε εξυμνήσει την πρόοδο του Κατάρ στον σεβασμό των δικαιωμάτων (!), έπαψε αίφνης να θεωρείται συμπτωματικό.

Ετσι, τα ξένα Μέσα σημείωσαν ότι σύλληψη σχετίζεται με έρευνα για υπόθεση διαφθοράς, στην οποία εμπλέκεται το Κατάρ, η διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η βελγική εφημερίδα υπενθύμισε ότι η 44χρονη ευρωβουλευτής είχε συναντηθεί πρόσφατα και με τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ, ενθαρρύνοντας τις μεταρρυθμίσεις του εμιράτου στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων, μολονότι είναι γνωστό ότι στα κάτεργα των σταδίων του Μουντιάλ έχασαν τη ζωή τους αμέτρητοι εργάτες-σκλάβοι.

