Η Τζολί στο πλευρό αμάχων της Ουκρανίας – επίσκεψη σε Χερσώνα και Μικολάιβ

Σε μια στιγμή όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία θεωρείται «συνήθεια» από την παγκόσμια κοινότητα, η παρουσία της Αντζελίνα Τζολί στην πρώτη γραμμή γίνεται είδηση.

Η χολιγουντιανή ηθοποιός βρέθηκε σε μία από τις πιο επισφαλείς ζώνες του πολέμου, συναντώντας ανθρώπους που ζουν κάτω από συνεχείς βομβαρδισμούς, για να υπογραμμίσει το αυτονόητο: η αγωνία και η αντοχή των αμάχων δεν πρέπει ποτέ να περάσουν στη λήθη.

Ταξιδεύοντας με το ίδρυμα Legacy of War Foundation, επισκέφθηκε τις πόλεις Χερσώνα και Μικολάιβ, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ουκρανικής άμυνας απέναντι στη Ρωσία. Κατά την επίσκεψή της συνάντησε ιατρικό προσωπικό, εθελοντές και αμάχους.

«Σε μια εποχή όπου οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο γυρίζουν την πλάτη στην προστασία των αμάχων, η δύναμη αυτών των ανθρώπων και η αλληλεγγύη που δείχνουν ο ένας στον άλλον είναι πραγματικά συγκινητική», δήλωσε σε ανακοίνωσή της.

«Οι άνθρωποι αυτοί ζουν με τον κίνδυνο κάθε μέρα, αλλά αρνούνται να υποκύψουν», πρόσθεσε.

Φωτογραφίες την έδειχναν να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο σε υπόγειο χώρο και να συναντά παιδιά σε δωμάτιο χωρίς παράθυρα. Το ίδρυμα ανέφερε ότι επισκέφθηκε ιατρικές και εκπαιδευτικές δομές που έχουν μεταφερθεί κάτω από το έδαφος για να προστατευτούν από τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις.

«Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την επίσκεψη (της Τζολί) και για το γεγονός ότι άνθρωποι συνεχίζουν να έρχονται εδώ», δήλωσε ο Ολεξάντρ Τολοκονίκοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Χερσώνας, στην κρατική τηλεόραση της Ουκρανίας.

«Μερικές φορές νιώθουμε ότι μας έχουν ξεχάσει, αλλά βλέπουμε πως δεν είναι έτσι», σημείωσε, όπως έγραψε το Reuters .

Ηταν η δεύτερη επίσκεψή της στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022. Είχε προηγηθεί επίσκεψή της στην πόλη Λβιβ, για να συναντήσει ανθρώπους που είχαν εκτοπιστεί εξαιτίας του πολέμου.

Angelina Jolie visiting Kherson is absolutely incredible and vital for reminding the world what is happening in that city. Drones hunt civilians every hour, war crimes on a daily basis. pic.twitter.com/dAjoIRrx84 — Caolan (@CaolanReports) November 6, 2025

Ενα απρόοπτο περιστατικό

Ωστόσο, κατά την περιοδεία της στο Μικολάιβ, σημειώθηκε ενα απρόοπτο περιστατικό. Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Politico ότι μέλος του ταξιδιωτικού της επιτελείου ενεπλάκη σε περιστατικό με τοπικούς στρατολόγους σε σημείο ελέγχου, ωστόσο οι ουκρανικές Αρχές εξακολουθούν να διερευνούν τι ακριβώς συνέβη.

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε επίσης ότι η Τζολί δεν είχε ενημερώσει την ουκρανική κυβέρνηση για την πρόθεσή της να επισκεφθεί τη χώρα και ότι εισήλθε με τα πόδια.

Παράλληλα, οι Χερσαίες Δυνάμεις του ουκρανικού στρατού δημοσίευσαν ανακοίνωση τεσσάρων παραγράφων με πολλές λεπτομέρειες για το περιστατικό, αναφέροντας ότι το άτομο που στρατολογήθηκε ήταν ο οδηγός της Τζολί.

«Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης είναι διαστρεβλωμένες, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και διευκρινίζονται όλες οι συνθήκες», ανακοινώθηκε.

Το περιφερειακό στρατολογικό γραφείο στο Μικολάιβ επιβεβαίωσε το περιστατικό, λέγοντας ότι ο οδηγός της Τζολί ήταν έφεδρος και έλαβε εντολή να παρουσιαστεί για στρατιωτική επανεκπαίδευση.

Το τοπικό μέσο Nikvesti δημοσίευσε βίντεο της Τζολί στην περιοχή του Μικολάιβ, και οι εικασίες για το περιστατικό είχαν πάρει μεγάλη έκταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

