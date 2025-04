Κλιματική αλλαγή: Η Τζέιν Φόντα κατηγορεί τον Τραμπ ότι έκανε «συμφωνία με τον διάβολο»

Η ηθοποιός και ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «έκανε μια συμφωνία με τον διάβολο», αναφερόμενη στη στήριξή του στα ορυκτά καύσιμα.

«Είναι σαφές, για όλους εκείνους που έχουν μάτια και βλέπουν, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ σύναψε μια συμφωνία με τον διάβολο, τον διάβολο που είναι η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων», δήλωσε η διάσημη πρωταγωνίστρια κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με μέλη της Greenpeace.

«Γνωρίζουμε σε ποια πλευρά είναι. Είναι στην πλευρά του θανάτου, μας σκοτώνει και σκοτώνει τη φύση από την οποία εξαρτιόμαστε για να ζήσουμε. Ομως, παρά τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να καταστρέψει την πολυμερή προσέγγιση, να υπονομεύσει τις διεθνείς διαδικασίες για την προστασία της φύσης, η ελπίδα για το μέλλον του πλανήτη μπορεί να παραμείνει ζωντανή, εάν δράσουμε για να περιορίσουμε την κλιματική κρίση», είπε η Αμερικανίδα ακτιβίστρια, ηλικίας 87 ετών.

Today at #BBNJPrepCom, @Janefonda called on countries to ratify the #HighSeasTreaty – “The challenges we face from the climate crisis to the destruction of biodiversity transcend borders, they demand global solutions, forge through cooperation & a share commitment to the future” pic.twitter.com/n709DlHWPI

— High Seas Alliance (@HighSeasAllianc) April 23, 2025