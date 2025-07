Η τσάντα-θρύλος: Η πρώτη Birkin πουλήθηκε σε δημοπρασία 8,6 εκατ. ευρώ και γράφει ιστορία

Λερωμένη, γεμάτη γρατζουνιές, με αποχρωματισμούς από αυτοκόλλητα, σημάδια καθημερινής χρήσης και την υπογραφή μιας εποχής, η αυθεντική μαύρη δερμάτινη Birkin της Τζέιν Μπίρκιν πουλήθηκε έναντι 8,6 εκατομμυρίων ευρώ από τον οίκο Sotheby’s, κατακτώντας τον τίτλο της ακριβότερης τσάντας στην ιστορία των δημοπρασιών.

Η περίφημη «Original Birkin» δεν ήταν μια ακόμη πολυτελής Hermès. Ηταν η πρώτη – σχεδιασμένη το 1984 αποκλειστικά για τη βρετανίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια από τον τότε καλλιτεχνικό διευθυντή της Hermès, Ζαν-Λουί Ντιμά. Από τότε που η ίδια η Μπίρκιν την έδωσε για φιλανθρωπικούς σκοπούς το 1994, η τσάντα άλλαξε πολλά χέρια, εκτέθηκε σε μουσεία όπως το MoMA και το V&A.

Ο Sotheby’s δεν είχε αποκαλύψει εκτιμώμενη τιμή πριν την πώληση, ωστόσο οι προσφορές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο μόλις έφτασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Κατά τη ζωντανή μετάδοση της δημοπρασίας, ακούγονταν επιφωνήματα έκπληξης όσο η τιμή ανέβαινε. Ο «πόλεμος» των προσφορών κράτησε δέκα λεπτά, με εννέα συλλέκτες να ανταγωνίζονται, και νικητή έναν ιδιώτη από την Ιαπωνία.

In the #SothebysParis sale room just now, Jane Birkin’s Original Hermès Birkin sold for €8.6 million / $10.1 million after more than 10 minutes of heated bidding, making it the most valuable handbag ever sold at auction. pic.twitter.com/COYFPeFbPk

— Sotheby’s (@Sothebys) July 10, 2025