Αξιοποιώντας συνεχώς τις νέες τεχνολογίες για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και των συστημάτων της και υλοποιώντας με συνέπεια το πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού της εφαρμόζοντας μια cloud-first προσέγγιση, η Τράπεζα Πειραιώς αναδείχθηκε Cloud Company of the Year, στα Cloud Computing Awards 2023 powered by Office Line, που διοργάνωσε η BOUSSIAS Events.

Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε επιπλέον οκτώ σημαντικές διακρίσεις. Συγκεκριμένα απέσπασε:

· Το βραβείο Gold στην κατηγορία Kubernetes για την υποψηφιότητα Shared Kubernetes Clusters (AKS) for services multitenancy

· Το βραβείο Gold στην κατηγορία Application Development για την υποψηφιότητα Platform engineering enables industrialization delivery for the new Digital Platform (Winbank)

· Το βραβείο Gold στην κατηγορία Other για την υποψηφιότητα Piraeus Bank Cloud Journey constructed on Emissions Savings

· Το βραβείο Gold στην κατηγορία E-Commerce & B2B για την υποψηφιότητα Banking as a platform enabling digital intelligence (Winbank & Chatbot)

· Το βραβείο Silver στην κατηγορία Kubernetes για την υποψηφιότητα New Digital Platform (Winbank) containerization for agility, time to market and high availability

· Το βραβείο Silver στην κατηγορία Workflow Management για την υποψηφιότητα Low/No Code (power apps, power automate) for processes and system implementations of Overdraft accounts

· Το βραβείο Silver στην κατηγορία Business Continuity & Agile Development για την υποψηφιότητα AlwaysOn architecture based on IaC principles for New Digital Platform (Winbank)

· Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Banking για την υποψηφιότητα Bank in Office (BiO) Development – Entering the IoT world.

Οι βραβεύσεις αυτές –τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση– αποδεικνύουν τη δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς για συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών. Σκοπός της Τράπεζας είναι να ενισχύσει τη θέση της ως ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού νέας γενιάς, τροφοδοτούμενου από τεχνολογία αιχμής cloud που παρέχει στους πελάτες της υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, υιοθετώντας ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας.

