Η Τουρκία ζητά τη σύλληψη Νετανιάχου για γενοκτονία στη Γάζα

Η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εναντίον 37 ισραηλινών αξιωματούχων –μεταξύ αυτών και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου– κατηγορώντας τους για γενοκτονία στον πόλεμο στη Γάζα.

Η κίνηση αυτή, που βασίζεται σε καταγγελίες για συστηματική βία κατά αμάχων, αναμένεται να εντείνει περαιτέρω την έντονη διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αγκυρα και το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το Turkiye Today, ρεπορτάζ του οποίου μετέδωσαν οι Times of Israel, που επικαλείται επίσημη ανακοίνωση της εισαγγελίας, στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κάτζ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εϊάλ Ζαμίρ και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Η Εισαγγελία κάνει λόγο για συστηματική βία κατά αμάχων στη Γάζα, το σκηνικό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, μετά την επίθεση της δεύτερης στις 7 Οκτωβρίου 2023. Επικαλείται επίσης συγκεκριμένα περιστατικά από την αρχή του πολέμου, όπως το συμβάν της 17ης Οκτωβρίου 2023 στο νοσοκομείο Al-Ahli Baptist.

Ισραηλινές και αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν αποδώσει τότε την έκρηξη σε αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας από την παλαιστινική οργάνωση Τζιχάντ.

Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά ότι στοχοποιεί αμάχους και επισημαίνει πως καταβάλλει προσπάθειες για την εκκένωση περιοχών πριν από επιθέσεις και για τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο πρόεδρος της Τουρκίας είναι ένθερμος υποστηρικτής της Χαμάς και συχνά συγκρίνει τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ.

Για το ζήτημα είχε προσφύγει στις Αρχές ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κωνσταντινούπολης. Στην προσφυγή του επεσήμαινε ότι, παρά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνέχισε να διαπράττει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου εναντίον αθώων παιδιών, γυναικών, ζώων, αλλά και του περιβάλλοντος της Γάζας.

NEW: The Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office has issued an arrest warrant for Netanyahu on charges of “genocide.” pic.twitter.com/GjoRz809I3 — Clash Report (@clashreport) November 7, 2025

Χαρακτήριζε μάλιστα ο σύλλογος το Ισραήλ «απειλή όχι μόνο για τους Παλαιστίνιους, αλλά για όλη την ανθρωπότητα, αφού μόνο τα δύο τελευταία χρόνια έχει οργανώσει επιθέσεις στον Λίβανο, στη Συρία, στην Τυνησία, στο Ιράν, στο Κατάρ, στην Υεμένη, στο Ιράκ, στη Μάλτα και στην Αίγυπτο».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News