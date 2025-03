Η Τουρκία έξω από το νέο ευρωπαϊκό ταμείο για την άμυνα, ύψους 150 δισ. ευρώ

Εκτός του νέου κοινού ταμείου, ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, για αμυντικές δαπάνες και επενδύσεις έθεσε την Τουρκία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προκύπτει από την παρουσίαση της «Λευκής Βίβλου» για την ευρωπαϊκή άμυνα και μετέδωσαν οι «Financial Times».

Στα κείμενα που έδωσε στη δημοσιότητα, η Επιτροπή σημειώνει πως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, που ονομάζεται SAFE, θα είναι η υπογραφή «εταιρικών σχέσεων για την ασφάλεια και την άμυνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Μολονότι οι λεπτομέρειες του νέου ταμείου δεν έχουν οριστικοποιηθεί και θα συζητηθούν στο επίπεδο των ηγετών το επόμενο διάστημα, στα έγγραφα της Κομισιόν αναφέρεται πως χάρη στο SAFE «τα κράτη μέλη θα μπορούν να αυξήσουν άμεσα και μαζικά τις αμυντικές επενδύσεις τους, μέσω κοινών προμηθειών από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία». Αυτό υποδεικνύει πως η γαλλική θέση για προτεραιοποίηση ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων έχει κερδίσει έδαφος.

Spending more, better, together, European.

🛡️ Up to 1.5% of national GDP for defence investments over 4 years.

🛡️ Up to €150 billion in EU loans for defence projects.

🛡️ Leveraging on @EIB and private capital for defence projects.

This is ReArm Europe Plan / Readiness 2030.

— European Commission (@EU_Commission) March 19, 2025