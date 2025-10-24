Η θρυλική «Μπρίτζετ Τζόουνς» της Ζελβέγκερ θα γίνει άγαλμα στο Λονδίνο

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στις σελίδες μιας εφημερίδας, η ηρωίδα της Ελεν Φίλντινγκ, που υποδύθηκε με τεράστια επιτυχία η Ρενέ Ζελβέγκερ, αποκτά το δικό της άγαλμα στην καρδιά του βρετανικού κινηματογράφου: στη φημισμένη πλατεία Λέστερ.

Στις 17 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της Μπρίτζετ Τζόουνς, το οποίο θα αποτελέσει μόνιμη προσθήκη στην πλατεία όπου φιλοξενούνται οι πιο λαμπερές πρεμιέρες της βρετανικής κινηματογραφικής ιστορίας.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία: η Μπρίτζετ Τζόουνς θεωρείται πλέον μια αυθεντική λονδρέζα ηρωίδα, ένας χαρακτήρας που άφησε πραγματικό αποτύπωμα στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Το άγαλμά της δεν τιμά απλώς έναν κινηματογραφικό χαρακτήρα. Τιμά τη γυναίκα που γελάει, που αμφιβάλλει, που ερωτεύεται άτσαλα, που πέφτει και ξανασηκώνεται. Τιμά την ιδέα ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια για να πρωταγωνιστήσεις, ούτε στη μεγάλη οθόνη ούτε στη ζωή, έγραψε ο Guardian.

Ο Ερικ Φέλνερ, συμπρόεδρος της Working Title –του στούντιο που υπέγραψε τις κινηματογραφικές μεταφορές– δήλωσε ενθουσιασμένος για την πρωτοβουλία: «Δεν έχουμε ξανακάνει κάτι τέτοιο. Η Μπρίτζετ είναι μια σωστή ηρωίδα του Λονδίνου και η ιδέα ότι θα βρίσκεται εκεί, πανταχού παρούσα στο κέντρο της πόλης, είναι συναρπαστική».

Το άγαλμα, σχεδιασμένο από το λονδρέζικο στούντιο 3D Eye, τοποθετεί την Μπρίτζετ δίπλα σε θρυλικές φιγούρες του σινεμά, όπως η Μαίρη Πόπινς , ο Χάρι Πότερ, ο «αλητάκος» του Τσάρλι Τσάπλιν (ο καθ’ ημάς Σαρλό), ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Μπάτμαν. Είναι μάλιστα ο πρώτος χαρακτήρας ρομαντικής κομεντί που λαμβάνει αυτή την τιμή .

Στα αποκαλυπτήρια αναμένεται να παρευρεθεί η ίδια η Ζελβέγκερ, η οποία ενσάρκωσε την Μπρίτζετ με νεύρο, χιούμορ και ευαισθησία σε τέσσερις ταινίες.

Η αγωνία για το τελικό σχέδιο καλά κρατεί και το ερώτημα είναι… ποια Μπρίτζετ θα απαθανατιστεί. Θα δούμε την Μπρίτζετ της πρώτης ταινίας ή την πιο ώριμη εκδοχή της, που παλεύει να μεγαλώσει μόνη της δύο παιδιά μετά τον χαμό του Μαρκ Ντάρσι;

Τα κέρδη των ταινιών, από το «Bridget Jones’s Diary» (2001) έως το «Mad About the Boy» (2024), έχουν φτάσει τα περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η τελευταία ταινία μπορεί στις ΗΠΑ να προβλήθηκε αποκλειστικά μέσω streaming, ωστόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες σημείωσε εμπορικό θρίαμβο, ξεπερνώντας τα 100 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

Και το ταξίδι ίσως να μην έχει τελειώσει, καθώς τόσο η Φίλντινγκ όσο και η Ζελβέγκερ αφήνουν ανοιχτή την πόρτα σε μια πέμπτη συνέχεια.

