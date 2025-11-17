Η Θρασκιά έβαλε φωτιές στο ΠΑΣΟΚ ζητώντας «διάλογο ακόμα και με Τσίπρα»

Αν στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είχαν καταφέρει ως τώρα να κρύψουν επιμελώς την ανησυχία τους για τα πολιτικά σχέδια του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, πλέον δεν μπορούν να το κάνουν: ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης, διαβλέποντας τον πολιτικό κίνδυνο που συνιστά για το κόμμα του η πιθανολογούμενη δημιουργία νέου φορέα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, έχει πυκνώσει τα πυρά εναντίον του, βάζοντας τον στο ίδιο «κάδρο» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ράνια Θρασκιά, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, φρόντισε να δηλώσει πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει είναι ανοιχτό στον διάλογο μαζί του, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι επικεφαλής θα είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Θεωρώ και ελπίζω πως ότι υπάρχει στη χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο αυτή τη στιγμή πρέπει να συσπειρωθεί με αφετηρία και επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και να έχουμε συνομιλητές μας αυτούς που βρίσκονται στο προοδευτικό κομμάτι. Ακόμη και τον κ. Τσίπρα γιατί είμαστε ανοιχτοί σε αυτόν τον διάλογο. Αλλά είναι ξεκάθαρο κι αυτό το έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης: Ο οποιοσδήποτε κάθεται κάτω από το κυβερνητικό – το πολύ συγκεκριμένο και κοστολογημένο – πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κι ακουμπά όλα τα μεγάλα θέματα αυτή τη στιγμή είναι ένας συνομιλητής μας», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Θρασκιά τη Δευτέρα (17.11) σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι».

Αυτή η δήλωση της κυρίας Θρασκιά, η οποία το 2023 είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα ανεξαρτητοποιήθηκε και έπειτα πήγε στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, έδωσε την ευκαιρία στην κυβέρνηση να περιγράψει σχέδια σύμπραξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον κ. Τσίπρα.

«Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από “συντρόφους” τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο οποίος, αφού επεσήμανε ότι η κυρία Θρασκιά σε συνέντευξή της κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα και υπενθύμισε πως «αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους».

Ο κ. Μαρινάκης έσπευσε να ρωτήσει αν όλοι στο ΠΑΣΟΚ είναι σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα «παρα-υπουργεία δικαιοσύνης» του κ. Τσίπρα και «κρεμάστηκαν στα μανταλάκια;».

