Η Συμφωνία Mercosur λίρα εκατό για τους αγρότες;

Το ντιλ ΕΕ–Mercosur που επιτεύχθηκε αυτές τις ημέρες αποτελεί μια από τις πιο ευρείες και πολιτικά φορτισμένες εμπορικές συμφωνίες που έχει επιχειρήσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ενωση. Αφορά τη σταδιακή απελευθέρωση του εμπορίου ανάμεσα στην ΕΕ και την ένωση χωρών της Νότιας Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη) και καλύπτει από βιομηχανικά προϊόντα και αυτοκίνητα έως αγροτικά αγαθά, τρόφιμα και υπηρεσίες.

Στη θεωρία, πρόκειται για μια συμφωνία που εξυπηρετεί στρατηγικούς στόχους της Ευρώπης: πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά, ενίσχυση των ευρωπαϊκών εξαγωγών, γεωπολιτική παρουσία σε μια περιοχή όπου ο ανταγωνισμός για επιρροή ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα έντονη.

Εδώ και καιρό, όμως, η Mercosur έχει εξελιχθεί σε ένα πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης, με τους ευρωπαίους αγρότες να αναδεικνύονται για ακόμη μία φορά ένας πολύ ανθεκτικός και αποτελεσματικός αντίπαλο των Βρυξελλών. Στη δική μας κλίμακα, η σύγκρουση αυτή οπτικοποιείται από τη μάχη και το παζάρι των αγροτικών μπλόκων με την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με φόντο πάντα το δημόσιο ταμείο, τις επιδοτήσεις της ΕΕ και τις αντοχές της οικονομίας.

Οπως επισημαίνει σε εκτενή ανάλυσή του το Politico, επισήμως η Mercosur συνιστά μια ήττα για τους αγρότες: η συμφωνία προχωρά παρά τα μπλόκα στα σύνορα, τις κινητοποιήσεις με τρακτέρ και τη σκληρή αντίθεση ισχυρών κυβερνήσεων, όπως της Γαλλίας και της Πολωνίας. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για ακόμη μία περίσταση όπου οι αγροτικές οργανώσεις «χάνουν τη μάχη του εμπορίου, αλλά κερδίζουν τη μάχη της πολιτικής».

Η συμφωνία εγκρίθηκε, αλλά το ποσό που κόστισε ήδη στις Βρυξέλλες (δηλαδή στα δημόσια ταμεία των χωρών της ΕΕ) ήταν σημαντικό. Για να ξεπεραστούν οι αντιδράσεις, η Κομισιόν αναγκάστηκε να αθροίσει μια λίστα με παραχωρήσεις υπέρ των αγροτών. Τα βασικά δεν είναι βέβαια οι αυστηρότερες ρήτρες στις εισαγωγές ή οι ενισχυμένοι ελέγχοι για τα προϊόντα της Νότιας Αμερικής αλλά, κυρίως, η καθαρά πολιτική κίνηση που έγινε στο πεδίο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε έναν μηχανισμό που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κατευθύνουν προκαταβολικά έως και 45 δισ. ευρώ προς τον αγροτικό τομέα από τον επόμενο μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Με άλλα λόγια, η Mercosur δεν έρχεται μόνη της. Συνοδεύεται από μια δημοσιονομική διευθέτηση που αφήνει τον αγροτικό τομέα σε σημαντικά καλύτερη θέση απ’ ό,τι πριν ξεκινήσει η σύγκρουση. Οπως συνομολογεί αξιωματούχος της Κομισιόν που επικαλείται το Politico η διαφορά είναι ότι οι άλλοι κλάδοι της οικονομίας απλώς διαμαρτύρονται ενώ… «οι αγρότες κλείνουν δρόμους». Αρα έχουν στα χέρια τους ένα πολύ ισχυρότερο μέσο πίεσης όπως διαπιστώσαμε και στη χώρα μας τις τελευταίες 40 ημέρες. Τόσο από την κατάσταση που επικρατεί στους εθνικούς δρόμους, εις βάρος των υπολοίπων κοινωνικών ομάδων, αλλά και από τις παραχωρήσεις που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη δίνοντας όσα μπορούσε περισσότερα από το δημόσιο ταμείο (άρα από την τσέπη των φορολογούμενων) με τρόπο που δεν κάνει για καμία άλλη κοινωνική ομάδα.

Δεν είναι όμως μόνο ελληνικό το φαινόμενο, σύμφωνα με το Politico είναι μια βαθιά ριζωμένη πραγματικότητα στις ευρωπαϊκές δομές εξουσίας. Οι αγρότες αποτελούν μειοψηφία στην οικονομία και στο εργατικό δυναμικό της ΕΕ, αλλά παραμένουν μία από τις ισχυρότερες πολιτικές ομάδες πίεσης. Η επιρροή τους δεν εξαντλείται στη γεωργία: επηρεάζουν εμπορικές συμφωνίες, μπλοκάρουν μεταρρυθμίσεις και διαμορφώνουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ακόμη και όταν τυπικά «χάνουν», σχολιάζει ο ιστότοπος.

Η πίεση αυτή βέβαια εδράζεται και σε πραγματικά προβλήματα. Τα αγροτικά εισοδήματα είναι ασταθή, το κόστος παραγωγής (καύσιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές) έχει εκτοξευθεί, η κλιματική αλλαγή καθιστά τον προγραμματισμό ολοένα και πιο επισφαλή, ενώ η κοινωνική απομόνωση στις αγροτικές περιοχές εντείνεται. Η πολιτική μεροληψία υπέρ των αγροτών έναντι άλλων κοινωνικών ομάδων παραμένει ισχυρή και για λόγους ταυτότητας, παράδοσης και της ανάγκης να διασφαλίζεται η επισιτιστική ασφάλεια.

Αυτή η πολιτική ευαισθησία εξηγεί γιατί η Κοινή Αγροτική Πολιτική εξακολουθεί να απορροφά περίπου το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, γράφει το Politico. Πρόκειται για ένα ιστορικό «συμβόλαιο» της μεταπολεμικής Ευρώπης: δημόσιο χρήμα με αντάλλαγμα σταθερότητα, επάρκεια τροφίμων και κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο. Παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, το βασικό αυτό αξίωμα δεν αμφισβητήθηκε ποτέ σοβαρά.

Κι όμως, σχολιάζει ο ιστότοπος, μετά την επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το 2024, στο εσωτερικό της Κομισιόν υπήρξε μια σιωπηρή προσπάθεια αναθεώρησης. Τεχνοκράτες διερευνούσαν τρόπους να περιοριστεί το αγροτικό μερίδιο στον προϋπολογισμό μετά το 2027, ώστε να απελευθερωθούν πόροι για νέες προτεραιότητες: άμυνα, πράσινη μετάβαση, βιομηχανική πολιτική. Οπως υποστηρίζει το Politico ήταν μια λογική σκέψη πάνω σε έναν προϋπολογισμό που δεν επαρκεί για όλα.

Η πρόταση αυτή, όμως, δεν άντεξε την επαφή με την πολιτική πραγματικότητα. Οι πιέσεις στον αγροτικό τομέα εντάθηκαν, τα τρακτέρ επέστρεψαν στους δρόμους των ευρωπαϊκών πρωτευουσών και τα λόμπι τους κινητοποιήθηκαν συντονισμένα. Σταδιακά, η αρχική φιλοδοξία για ευελιξία εγκαταλείφθηκε. Πρώτα ήρθαν οι διαβεβαιώσεις ότι τα αγροτικά κονδύλια θα παραμείνουν ανέγγιχτα και τελικά, με αφορμή τη Mercosur, ήρθε και η προκαταβολική διοχέτευση δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ετσι, μια συμφωνία που θεωρητικά απειλεί τους αγρότες, κατέληξε να παγιώνει τη χρηματοδοτική τους ισχύ πριν καν ξεκινήσει σοβαρά η διαπραγμάτευση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτό ακριβώς συνοψίζει το Politico με τον εύγλωττο τίτλο: έχασαν τον εμπορικό πόλεμο, κέρδισαν στην πολιτική.

Σε αυτό το ευρωπαϊκό σκηνικό εντάσσεται και η ελληνική διάσταση. Γνώστες του αγροτικού τομέα στη χώρα μας επισημαίνουν ότι οι αγροτο-συνδικαλιστές που διαπραγματεύονται με το Μαξίμου γνωρίζουν ότι το ταμείο από τη Mercosur μπορεί να είναι τελικά θετικό: να λειτουργήσει δηλαδή περισσότερο υπέρ τους, ως ένα ακόμη εργαλείο πίεσης παρά ως άμεση εμπορική απειλή. Στην Ελλάδα άλλωστε, όπου ο πρωτογενής τομέας έχει μικρότερο ειδικό βάρος στο ΑΕΠ αλλά μεγάλη επίδραση στην πολιτική, οι πιέσεις μεταφράζονται διαχρονικά σε επιδοτήσεις, εξαιρέσεις και διατήρηση καλλιεργειών με χαμηλή ή μηδενική ανταγωνιστικότητα.

Ευρύτερα, τα αιτήματα των αγροτών με αφορμή και τη συγκεκριμένη συμφωνία, αφορούν την αναπαραγωγή και την ενίσχυση του συνολικού μοντέλου: προστασία εισοδήματος ανεξαρτήτως απόδοσης και αναπαραγωγή ενός συστήματος στήριξης που συχνά λειτουργεί περισσότερο ως κοινωνική πολιτική παρά ως αναπτυξιακή στρατηγική. Και όσο η Ευρώπη δείχνει να υποχωρεί υπό την πίεση των αγροτών, τόσο το μήνυμα προς τα εθνικά ακροατήρια γίνεται σαφές: η πολιτική σύγκρουση αποδίδει. Γι’ αυτό και το ερώτημα παραμένει ανοιχτό σύμφωνα και με το Politico. Μήπως η Mercosur, αντί να αποδυναμώνει τους αγροτο-συνδικαλιστές, λειτουργεί τελικά υπέρ τους;

