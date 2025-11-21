Η συγκινητική ανάρτηση του Νίκου Χαρδαλιά για τον θάνατο του πατέρα του

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τον πατέρα του, Γιώργο Χαρδαλιά, ο οποίος έφυγε την Παρασκευή (21/11) από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, ύστερα από παρατεταμένη νοσηλεία και μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Χαρδαλιάς περιγράφει τη στιγμή του αποχωρισμού ως εκείνη που «χρόνια τώρα δεν ήθελε ποτέ να σκέφτεται» και που πάντα φάνταζε μακρινή.

«Πατέρα μου αγαπημένε, Αρχοντάκο μου γλυκέ… η καρδιά μου ραγίζει», γράφει, εκφράζοντας την ανάγκη του να τιμήσει τη μνήμη ενός ανθρώπου που, όπως σημειώνει, θα παραμείνει για πάντα «η πιο γλυκιά σκιά» δίπλα του, σε κάθε βήμα.

«Καλό σου ταξίδι… μέχρι να ξαναβρεθούμε», καταλήγει στο μήνυμά του, σκιαγραφώντας με λίγες λέξεις μια σχέση βαθιάς αγάπης και διαχρονικής παρουσίας.

Ο εκλιπών είχε καταγωγή από τη Γρανίτσα Ευρυτανίας και υπερηφανευόταν για τις ρίζες του, ενώ υπήρξε για δεκαετίες ενεργό μέλος της κοινωνικής ζωής του Βύρωνα, αγαπητός και δραστήριος μέχρι και τα τελευταία του χρόνια.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Καρέα.

Αργότερα την ίδια ημέρα, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην Αμφιλοχία, όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο που σημάδεψε με την παρουσία του την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

