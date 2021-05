Η συγκίνηση Δένδια με τα ελληνόπουλα του Γκελεντζίκ [βίντεο]

Στο δεύτερο σκέλος της επίσκεψης του στη Ρωσία, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετέβη την Τρίτη στο Γκελεντζίκ και την Ανάπα, πόλεις στα παράλια του βορείου Ευξείνου Πόντου με μακραίωνη ελληνική παρουσία.

O κ. Δένδιας επισκέφθηκε το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο, όπου τον υποδέχτηκαν παιδάκια ντυμένα με παραδοσιακές ελληνικές στολές, με τον υπουργό να εκφράζει τη συγκίνησή του γράφοντας στο Τwitter:

«Είναι συγκινητικό να ακούς στο Γκελεντζίκ ‘καλημέρα’ στα ελληνικά από παιδικές φωνές».

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του υπουργού των Εξωτερικών κατά τη συνάντηση με εκπροσώπους των ομογενειακών κοινοτήτων:

«Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που είμαι σήμερα εδώ στο Γκελεντζίκ.

Το γεγονός ότι έρχεται εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών θα μου επιτρέψετε να πω ότι αισθάνομαι εδώ λίγο σαν σπίτι μου.

Ξεκίνησα την επίσκεψή μου στο Γκελεντζίκ, πόλη με μακραίωνη ελληνική παρουσία, συναντώντας μέλη της ομογένειας – Ι begin my visit in Gelendzhik, Russian city with a long-standing Greek presence, meeting with members of the Greek diaspora. pic.twitter.com/h7HodMFkrT

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 25, 2021