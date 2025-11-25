Η Σουηδία θωρακίζεται με νέα όπλα – 317 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση της αεράμυνας

Νέα δέσμη αμυντικών εξοπλισμών αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων κορωνών (317 εκατομμυρίων ευρώ), ανακοίνωσε η Σουηδία με στόχο την ενίσχυση της άμυνας της χώρας απέναντι σε πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροπλάνα.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση και τις σουηδικές Ενοπλες Δυνάμεις, δύο δισεκατομμύρια κορώνες (180 εκατομμύρια ευρώ) θα καλύψουν την αγορά πυραύλων αέρος-αέρος μικρού βεληνεκούς IRIS-T, ενώ 1,5 δισεκατομμύριο κορώνες (140 εκατομμύρια ευρώ) θα διατεθούν για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξή τους.

Μιλώντας από τη μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας στο Χάλμσταντ, στη νότια Σουηδία, ο υπουργός Αμυνας Πολ Γιόνσον χαρακτήρισε το πρόγραμμα «σημαντική ενίσχυση της αντιαεροπορικής μας άμυνας», υπογραμμίζοντας ότι τα νέα συστήματα θα χρησιμοποιηθούν για την κατάρριψη μαχητικών αεροσκαφών, πυραύλων κρουζ και διαφόρων τύπων drones, σύμφωνα με δημοσίευμα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αμυντικός όμιλος Saab ανακοίνωσε ότι έλαβε παραγγελία από τη Διοίκηση Αμυντικού Υλικού (FMV) για αισθητήρες και λογισμικά διοίκησης και ελέγχου, ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων κορωνών. Οι παραδόσεις προβλέπεται να γίνουν την περίοδο 2027-2028.

Ο Γιόνσον ανέφερε ότι το νέο ραντάρ που θα εγκατασταθεί «μπορεί να εντοπίζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη που δεν είναι μεγαλύτερα από ένα κουτί γάλα, σε απόσταση μεγαλύτερη των τεσσάρων χιλιομέτρων», επισημαίνοντας την τεχνολογική αναβάθμιση που επιχειρεί η χώρα.

Η επένδυση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Σουηδία έχει επιταχύνει σημαντικά την αύξηση των στρατιωτικών της δαπανών, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 2024.

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η Σουηδία είχε μειώσει τις αμυντικές της δαπάνες και είχε στραφεί κυρίως σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές. Η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 αποτέλεσε την αφετηρία αλλαγής στρατηγικής, που πλέον κορυφώνεται με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων.

Η χώρα προβλέπει να επενδύσει 300 δισεκατομμύρια κορώνες (27 δισ. ευρώ) μέσα στην επόμενη δεκαετία για την ενίσχυση της άμυνάς της, σε μια σαφή προσπάθεια προσαρμογής στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον.

