Η Σοφία Ζαχαράκη απαντά στο δημοσίευμα του Protagon για τους αναπληρωτές που λείπουν από τα σχολεία

Το δημοσίευμα του Protagon για τις ελλείψεις, για ένα ακόμη σχολικό έτος, 7.500 και πλέον αναπληρωτών από τα σχολεία της χώρας, προκάλεσε την αντίδραση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία σε μια μακροσκελή της απάντηση αμφισβητεί το νούμερο αυτό και παραθέτει το σύνολο των παρεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει για την αντιμετώπιση του ζητήματος: από τις χιλιάδες διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών, μέχρι τις ενέργειες για τις ανάγκες στέγασης-διαμονής τους και την πρόνοια για τη μετακίνησή τους στις περιοχές όπου καλούνται να υπηρετήσουν.

Στην απάντησή της, η υπουργός Παιδείας εκτιμά ότι στο επίμαχο δημοσίευμα «διατυπώνονται κρίσεις και εκτιμήσεις που προκύπτουν είτε από ελλιπή, είτε λανθασμένη ενημέρωση».

Και αφού υπογραμμίζει ότι από το 2020 μέχρι σήμερα, έχουν διοριστεί συνολικά 47.624 μόνιμοι εκπαιδευτικοί –ο μεγαλύτερος, όπως επισημαίνεται, που έχει πραγματοποιηθεί από το 2010– παραθέτει αναλυτικά στοιχεία για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην κάλυψη των σχολείων με εκπαιδευτικούς, «για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών του έγκριτου ιστότοπου σας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Δείτε ολόκληρη την απάντηση ΕΔΩ

Οπως αναφέρεται, για το σχολικό έτος 2025-2026, οι διαδικασίες ξεκίνησαν εγκαίρως στις αρχές Απριλίου, τόσο για τους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) όσο και την πρόσληψη των αναπληρωτών.

Σημειώνεται δε ότι 2.065 εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν τον Αύγουστο, δεν ανέλαβαν υπηρεσία αξιοποιώντας προβλεπόμενες άδειες – γεγονός που δημιούργησε επιπλέον κενά.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι ανάγκες για το 2025-2026 ανέρχονταν σε περίπου 48.000 αναπληρωτές. Σε σύγκριση με το προηγούμενο σχολικό έτος υπολογίστηκαν επιπλέον 6.000 λειτουργικά κενά, με την αύξηση αυτή να οφείλεται κυρίως στις πρόσθετες ανάγκες των Ειδικών Σχολείων, στην ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης και των αυξημένων εγκρίσεων Παράλληλης Στήριξης.

Για την κάλυψη των αναγκών αυτών, εγκρίθηκε η πρόσληψη αναπληρωτών μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. Για τον σκοπό αυτό μεταφέρθηκαν €200 εκατ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εξασφαλίστηκαν οι πιστώσεις για την κάλυψη των αιτούμενων αδειών ανατροφής και άνευ αποδοχών των μονίμων εκπαιδευτικών.

Η δεύτερη φάση ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, νωρίτερα από άλλες χρονιές -όπως επισημαίνει το υπουργείο- κατά τις οποίες οι προσλήψεις αναπληρωτών πραγματοποιούνταν στις αρχές Οκτωβρίου. Συνολικά έγιναν 9.445 προσλήψεις.

Και η τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών αναμένεται ως τα τέλη Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, κατά την τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να καλυφθούν τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, τα οποία, όπως υπογραμμίζεται, σε καμία περίπτωση δεν είναι 7.500, όπως αναγράφεται στο δημοσίευμα.

Συνολικά –σημειώνεται από πλευράς υπουργείου– 191.746 μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε 13.350 σχολικές μονάδες της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

Σε ό,τι αφορά στη μεγάλη εικόνα, με βάση τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το myschool σήμερα στις 13.350 σχολικές μονάδες υπηρετούν 191.746 εκπαιδευτικοί. Οι 163.580 είναι μόνιμοι και 28.166 είναι οι αναπληρωτές. Το ποσοστό των αναπληρωτών επί του συνόλου αυτή τη στιγμή είναι 14,7%, ενώ οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια είναι 1.309.831.

Καταληκτικά, το υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί στενά τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε προσωπικό σε συνεργασία με τους/τις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες, τους/τις Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καθώς και τους/τις Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων, για την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ,ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.

