Η σημασία του «Χ» που σχημάτισε η Σόντερς και ίσως διχάσει τη ΔΟΕ

Μπορεί να μην κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία, όμως η Αμερικανίδα Ρέιβεν Σόντερς ήταν σίγουρα το πρόσωπο που ξεχώρισε στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Πραγματοποιώντας μία πληθωρική εμφάνιση η 25χρονη αθλήτρια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο ενώ το χρυσό κατέκτησε η Κινέζα Γκονγκ Λιτζιάο. Σε ημιτελικό και τελικό αγωνίστηκε με δύο ιδιαίτερες μάσκες ενώ στη συνέχεια χόρεψε, «έπαιξε» με τον φακό και στο τέλος προχώρησε σε μία χειρονομία που αναμένεται να εξεταστεί από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ).

Η Σόντερς, μια μαύρη αθλήτρια και μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας (είχε δηλώσει ότι είναι ομοφυλόφιλη), είχε αφήσει το στίγμα της από τους προκριματικούς της Παρασκευής, όταν αγωνίστηκε με μάσκα που θύμιζε εκείνη του Τζόκερ ενώ είχε τα μαλλιά της βαμμένα μπλε και πράσινα. Την Κυριακή, μετά την επιτυχία της και την δεύτερη θέση στη σφαιροβολία, έδωσε νέο σόου, με πόζες μοντέλου μπροστά στον φακό. Νωρίτερα, στη διάρκεια του αγώνα, είχε αλλάξει τη μάσκα της, φορώντας αυτή του φανταστικού ήρωα Χαλκ, όπως είναι άλλωστε και το παρατσούκλι της.

Η αθλήτρια όμως δεν σταμάτησε εκεί. Κατά τη διάρκεια της τελετής της απονομής των μεταλλίων σχημάτισε ένα «Χ» υψώνοντας τα χέρια της.

Σύμφωνα με όσα είπε αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου, η κίνηση αυτή αντιπροσωπεύει «το σημείο στο οποίο διασταυρώνονται και συναντιούνται όλοι οι καταπιεσμένοι». «Για μένα, έχοντας κερδίσει αυτό το μετάλλιο πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμεύσει ως έμπνευση για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, για άτομα με ψυχικές ασθένειες και για μαύρες μειονότητες. Αυτό σημαίνει τα πάντα» πρόσθεσε.

This is how you celebrate your win in Tokyo!! Ayeeee!!!!

Congratulations #RavenSaunders on your 🥈 medal in shot put! 👏🏽👏🏽

Kudos to your hometown Charleston, SC and your alma mater, Ole Miss!! 👌👌

Her words ‘keep pushing’!!! 🤜🏽🤛🏽

Thank You Raven!!! 🙏#TeamUSA #Olympics pic.twitter.com/N8kUaWsICu

— Dietra Miles (@DietraMiles) August 1, 2021