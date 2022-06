Η Σεβίλλη ξεκινά να ταξινομεί τους καύσωνες όπως τους τυφώνες

Η Σεβίλλη πρόκειται να γίνει η πρώτη πόλη στον κόσμο που θα κατονομάζει και θα κατηγοριοποιεί τα κύματα καύσωνα –όπως συμβαίνει με τις τροπικές καταιγίδες ή τους τυφώνες– σε μια προσπάθεια να προστατέψει τους κατοίκους της, καθώς οι περίοδοι με υπερβολικά ψηλές θερμοκρασίες γίνονται ολοένα και πιο συχνές. Το πιλοτικό πρόγραμμα, διάρκειας ενός έτους, στην πόλη αυτή της νότιας Ισπανίας, μία από τις πλέον θερμές της χώρας, θα ταξινομεί τους καύσωνες σε τρεις κατηγορίες, με τους καύσωνες της τρίτης κατηγορίας να θεωρούνται ως οι πλέον επικίνδυνοι.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο μέτρων, από τη μείωση των εκπομπών έως την απανθρακοποίηση, με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Αντόνιο Μουνιόθ. «Είμαστε η πρώτη πόλη στον κόσμο που κάνει το βήμα αυτό, το οποίο θα μας βοηθήσει να σχεδιάζουμε και να λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα όταν θα είμαστε αντιμέτωποι με τέτοια καιρικά φαινόμενα», ανέφερε ο ίδιος, επισημαίνοντας, παράλληλα, πως «οι καύσωνες πλήττουν πάντα τους πιο ευάλωτους».

Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα ανακοινώθηκε λίγες μέρες αφότου η Ισπανία έζησε έναν από τους πλέον πρώιμους καύσωνες που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για τις καταστροφικές φωτιές των περασμένων ημερών, και μετά από έναν «καυτό» Μάιο –τον θερμότερο των τελευταίων 58 ετών– σύμφωνα με τον Guardian.

Η Σεβίλλη, πόλη στην οποία οι θερμοκρασίες συχνά υπερβαίνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα από την πόλη Μοντόρο, όπου πέρυσι ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 47,4 βαθμούς Κελσίου – πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου.

Κατά την κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, άλλωστε, η συχνότητα των καυσώνων στην Ισπανία έχει διπλασιαστεί σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Στην προειδοποίηση του στις αρχές του μήνα για τον αυξημένο κίνδυνο φωτιάς στη χώρα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας είχε προειδοποιήσει: «Κλιματική αλλαγή σημαίνει πως οι καύσωνες θα ξεκινούν νωρίτερα, θα είναι πιο συχνοί και πιο έντονοι».

#Spain and parts of North Africa gripped by extreme heat. Temperatures forecast to hit 40 ºC in SW Spain, 5-10° C above normal, says @AEMET_Esp

Extreme to very high 🔥fire risk in parts of the country#Climatechange means heatwaves start earlier, are more frequent and intense pic.twitter.com/XxddIBUSAH

— World Meteorological Organization (@WMO) June 10, 2022