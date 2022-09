Η ρωσική κρατική τηλεόραση λέει το… ανείπωτο: «Η Ουκρανία δεν μπορεί να νικηθεί»

Η λανθασμένη απόφαση για τον πόλεμο σε βάρος της Ουκρανίας, η οποία «δεν μπορεί να νικηθεί», οφείλεται στο ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραπλανήθηκε από τους συμβούλους του –αυτό υποστήριξε πολεμικός αναλυτής που πρόσφατα βρέθηκε προσκεκλημένος στη ρωσική κρατική τηλεόραση, σε ένα σπάνιο παράδειγμα μίας φαινομενικά εγκεκριμένης κριτικής. Ο λόγος για τον Μπόρις Ναντέζντιν, έναν φιλοδυτικό πολιτικό ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί στα ΜΜΕ εδώ και μήνες.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ωστόσο, ο ίδιος εμφανίστηκε στο κανάλο NTV απ’ όπου και κάλεσε να ξεκινήσουν συνομιλίες για τον τερματισμό της σύρραξης.

«Είναι απολύτως αδύνατο να νικήσουμε την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας τους πόρους και τις πολεμικές μεθόδους που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να κερδίσει», εκτίμησε ο πολιτικός ο οποίος για πολλά χρόνια είχε τον ρόλο του φιλελεύθερου σχολιαστή στα πάνελ της κρατικής τηλεόρασης.

Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn't working in Russia's favor. pic.twitter.com/jNNn5xifI5

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 11, 2022