Η Ρουμανία διαδηλώνει: Οχι στον εθνικισμό, ναι στην Ευρώπη

Χιλιάδες πολίτες στη Ρουμανία βγήκαν στους δρόμους στο Βουκουρέστι, την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία μόλις εβδομάδα πριν από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να επικρατήσει ο ακροδεξιός ευρωσκεπτικιστής Γκεόργκε Σιμιόν.

Ο εθνικιστής Σιμιόν, 38 ετών, κέρδισε τον πρώτο γύρο της αναμέτρησης την περασμένη Κυριακή. Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα τον φέρει να προηγείται ενόψει της επαναληπτικής ψηφοφορίας της 18ης Μαΐου, απέναντι στον κεντρώο δήμαρχο Βουκουρεστίου, Νίκουσoρ Νταν. Ο ίδιος αντιτίθεται στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ασκεί δριμεία κριτική στην ηγεσία της ΕΕ και δηλώνει ευθυγραμμισμένος με το κίνημα “Make America Great Again” του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη εκλογή του Σιμιόν θα μπορούσε να απομονώσει τη Ρουμανία, να πλήξει την ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα και να αποσταθεροποιήσει το ανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ, στο οποίο η χώρα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο παρέχοντας υποστήριξη προς την Ουκρανία, η οποία εδώ και τρία χρόνια αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή, μετέδωσε το Reuters.

Στο Βουκουρέστι, περίπου 15.000 διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της ΕΕ και της Ρουμανίας, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ρωσία, μην ξεχνάς: η Ρουμανία δεν σου ανήκει» και «Θέλουμε τη χώρα μας μπροστά, όχι πίσω».

Σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ την Πέμπτη, ο 55χρονος Νταν –ο οποίος διεκδικεί την προεδρία ως ανεξάρτητος με το σύνθημα «Έντιμη Ρουμανία»– στήριξε πλήρως τα σχέδια της ΕΕ για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Αντίθετα, ο Σιμιόν δήλωσε πως θα ασκήσει βέτο σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία από την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από το ΝΑΤΟ για την άμυνά της.

Στην Τιμισοάρα, στα δυτικά της χώρας, διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφε: «Καλύτερα νεκρός παρά φασίστας».

«Σήμερα, την Ημέρα της Ευρώπης, αναλογιζόμαστε τι σήμαιναν για τη χώρα μας τα 18 χρόνια συμμετοχής στην ΕΕ: περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερες υποδομές και η δυνατότητα να προοδεύσουμε μέσα σε μια ενωμένη Ευρώπη», έγραψε ο προσωρινός πρόεδρος της Ρουμανίας, Ιλιε Μπολοζάν, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Today, on #EuropeDay, we reflect on what Romania’s 18 years of EU membership have meant for our country: greater opportunities, better infrastructure, and the chance to thrive in a united Europe. For the youth, it’s more than just movement—it’s about shaping a future of equality,… pic.twitter.com/vv4ocQPulY

— Ilie Bolojan (@Bolojan) May 9, 2025