Η Ρέιτσελ Λεβίν έγινε η πρώτη τρανς ναύαρχος στην ιστορία των ΗΠΑ

Η αμερικανίδα υφυπουργός Υγείας Ρέιτσελ Λεβίν είναι πλέον ναύαρχος του Αμερικανικού Σώματος Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ.

Η 63χρονη Λεβίν διορίστηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και έγινε έτσι το πρώτο τρανς άτομο στο υψηλότερο βαθμολογικά αξίωμα της χώρας.

Η δρ. Λεβίν περιέγραψε την αναβάθμισή της ως «σημαντική» και «ιστορικής σημασίας», κατά την ορκωμοσία της.

«Μακάρι το σημερινό συμβάν να είναι το πρώτο από πολλά άλλα που θα έρθουν, καθώς δημιουργούμε ένα διαφορετικό μέλλον, χωρίς αποκλεισμούς», είπε στην ομιλία της, όπου απέτισε φόρο τιμής σε άλλες σημαίνουσες μορφές της LGBTQ κοινότητας.

Το Αμερικανικό Σώμα της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ έχει περίπου 6.000 ένστολους αξιωματικούς και έχει καθήκον να ανταποκρίνεται σε κρίσεις υγείας όπως η πανδημία του κορονοϊού και οι φυσικές καταστροφές.

Η δρ. Λεβίν είναι απόφοιτη του Χάρβαρντ και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τουλέιν. Προηγουμένως είχε εργαστεί ως παιδίατρος. Είχε επίσης υπηρετήσει ως γενικός παθολόγος και ως γραμματέας Υγείας της Πολιτείας της Πενσιλβάνια, απ’ όπου εργαζόταν σε θέματα όπως η «επιδημία» του εθισμού στα οπιοειδή. Στην θέση της υφυπουργού εξελέγη τον Μάρτιο, μετά από ψηφοφορία στη Γερουσία.

MAKING HISTORY: Admiral Rachel Levine was sworn in Tuesday as the first openly transgender 4-star officer across all eight U.S. uniformed services. Levine currently serves as HHS Assistant Secretary of Health and leads the U.S. Public Health Service Commissioned Corps. pic.twitter.com/esmkd3nWs7

— CBS News (@CBSNews) October 19, 2021