Η πρώτη λειτουργία του Πάπα: «Φως στις σκοτεινές νύχτες»

Την πρώτη του Θεία Λειτουργία ως ποντίφικας, στην οποία συμμετείχε το σύνολο των καρδιναλίων του Κονκλαβίου, τέλεσε την Παρασκευή ο Πάπας Λέων ΙΔ’ στην Καπέλα Σιστίνα, η οποία μεταδόθηκε απευθείας σ’ όλο τον κόσμο.

Φορώντας λευκά άμφια με χρυσές λεπτομέρειες επέλεξε στη λειτουργία να κρατήσει την ποιμαντορική ράβδο που είχε χρησιμοποιήσει και ο Βενέδικτος ΙΣΤ΄, έγραψε το Reuters. Εδωσε έναν τόνο «συνέχειας», όχι μόνο σε σχέση με τον προκάτοχό του, αλλά και με τις μακραίωνες παραδόσεις του Βατικανού.

Φορούσε μαύρα παπούτσια, όπως ακριβώς ο Φραγκίσκος – σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά κόκκινα υποδήματα του Βενέδικτου. Ευλόγησε την Αγία Τράπεζα με θυμίαμα χωρίς κανείς να κρατάει τα μανίκια από τα άμφιά του, όπως κάνουν πολλοί κληρικοί.

With a solemn blessing from the altar of the #SistineChapel , #PopeLeoXIV ends his first celebration of the Holy Mass as the 267th Supreme Pontiff of the Catholic Church. #HabemusPapam pic.twitter.com/redLZYZ0K2

«Με καλέσατε να σηκώσω τον σταυρό», ανέφερε ο Πάπας απευθυνόμενος για πρώτη φορά στα αγγλικά στους εκλέκτορές του, ενώ ζήτησε τη συνδρομή τους για την εξάπλωση της διδασκαλίας του Καθολικισμού. Ο Ποντίφικας εξέφρασε την ελπίδα κατά τη θητεία του θα φέρει η Καθολική Εκκλησία «φως στις σκοτεινές νύχτες αυτού του κόσμου».

Απηύθυνε την ευχή να γίνει ένας «πιστός διαχειριστής» για ολόκληρη την Εκκλησία, η οποία –όπως τόνισε– πρέπει να αυτοπροσδιορίζεται από την αγιότητα των μελών της και «όχι από το μεγαλείο των κτιρίων της».

After celebrating his first Mass inside the #SistineChapel at the Vatican, #PopeLeoXIV receives warm applause from the College of Cardinals and others present, marking a historic and heartfelt moment for the new pontiff. #HabemusPapam pic.twitter.com/llIyjBPjvH

«Κάποιοι θεωρούν την πίστη κάτι το παράλογο, γνώρισμα αδύναμων και όχι έξυπνων ανθρώπων. Προτιμούν άλλα ασφαλή πράγματα, όπως το χρήμα, την διασημότητα, την εξουσία, την ηδονή», τόνισε ο νεοεκλεγείς Πάπας, ο οποίος πρόσθεσε ότι «όποιος υπηρετεί τον Ιησού, δεσμεύεται να εξαφανιστεί για να μείνει μόνο ο Χριστός, ώστε να τον γνωρίσουμε και να τον εξυμνήσουμε». Πρόσθεσε δε, ότι με το να θεωρεί κανείς τον Χριστό έναν χαρισματικό ηγέτη ή ένα είδος υπερανθρώπου «ζει, στην πραγματικότητα μέσα σε συνθήκες αθεϊσμού».

‘I KNOW I CAN RELY ON EACH AND EVERY ONE OF YOU TO WALK WITH ME’

WATCH: Newly elected Pope Leo XIV opened his first homily with English remarks during Mass with the College of Cardinals at the Sistine Chapel. | via Vatican News #CDNDigital pic.twitter.com/AI3XrdQRq5

