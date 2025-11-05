Η πρώτη κυβερνητική αντίδραση για τις προδημοσιεύσεις από την «Ιθάκη» του Τσίπρα: Προϊόν μυθοπλασίας ή ιστορικό αποτύπωμα;

Σκωπτικό ήταν το πρώτο σχόλιο του Μαξίμου -μέσω πηγών- για την προδημοσίευση αποσπασμάτων από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα -το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού που ετοιμάζεται να βγει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων από τις εκδόσεις Gutenberg – σε σημείο μάλιστα που αναρωτιούνται αν πρόκειται για προϊόν μυθοπλασίας ή ιστορικό αποτύπωμα…

Οπως σημειώνουν οι εν λόγω κυβερνητικές πηγές, ως πολιτικός, ο κ. Τσίπρας επέλεξε να «δραπετεύσει» από τη Βουλή, όπου γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση και όπου θα μπορούσε να απαντήσει στα ερωτήματα είτε τα δικά μας, είτε των πρώην συντρόφων του.

«Δεν είναι αρμοδιότητά μας να τον κρίνουμε ως συγγραφέα – το ερώτημα βέβαια είναι αν το βιβλίο αυτό αποτελεί ιστορική αποτύπωση ή μυθιστόρημα;», παρατήρησαν με νόημα.

H πολιτική όμως, συμπληρώνουν, ασκείται με αποφάσεις «και ο κ. Τσίπρας μας φόρτωσε 120 δισ.», οπότε «μιλάμε για την Ιθάκη, αλλά ας μην ξεχνάμε και το “ταξίδι”: την “περήφανη” διαπραγμάτευση που οδήγησε στο τρίτο αχρείαστο και βαρύτερο μνημόνιο».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News