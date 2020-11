Η πνευματική σύμβουλος του Τραμπ προσεύχεται να χτυπήσει ο… Θεός τους Δημοκρατικούς

Την παρέμβαση του… Θεού ζήτησε η πνευματική σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ για να πλήξει τους Δημοκρατικούς και να ανακηρυχθεί νικητής των εκλογών ο αμερικανός πρόεδρος.

Η πάστορας Πόλα Γουάιτ, πρόσωπο του στενού κύκλου του Τραμπ, εμφανίζεται σε βίντεο να ζητεί από τον Θεό να καταφέρει αλλεπάλληλα χτυπήματα σε όσους «δεν θέλουν το καλό της Αμερικής και έχουν παραταχθεί εναντίον της», μέχρι να κερδίσει ο εκλεκτός της.

Εντοπίζει μάλιστα την παρουσία «δαιμονικών συνεταιρισμών» και ζητεί από τον Θεό να τους κατακεραυνώσει ώστε «να εκτεθούν στο όνομα του Ιησού».

«Εσύ θα μας δώσεις τη νίκη, Θεέ. Ακούω τον ήχο της πλημμυρίζουσας βροχής, ακούω τον ήχο της νίκης. Ο Κύριος λέει “γένοιτο”. Νίκη, νίκη, νίκη, βγαίνουν οι άγγελοι τώρα», λέει η Γουάιτ, με το χαρακτηριστικό παθιασμένο στυλ των ευαγγελιστών παστόρων.

Αφού εντοπίζει… συρροή αγγέλων από την Αφρική, τη Νότια Αμερική και αλλού, ζητεί επίσης από τον Θεό να επηρεάσει όσους εργάζονται στην καταμέτρηση των έξι πολιτειών που απομένουν για να βρεθεί ποιος υποψήφιος θα συγκεντρώσει 270 εκλέκτορες.

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g

