Η «πιο ζεστή» Αρκτική πάγωσε Ευρώπη και Αμερική;

Με τέτοια βαρυχειμωνιά, σχεδόν παντού στο βόρειο ημισφαίριο, πολλοί είναι αυτοί που προβληματίζονται κατά πόσον ευσταθούν όσα ακούν περί υπερθέρμανσης του πλανήτη, είτε από ειδικούς επιστήμονες είτε από ακτιβιστές υπέρ του κλίματος. Δεν είναι περίεργη η απορία τους: σου λένε, πώς γίνεται, κύριε, εγώ να παγώνω και εσύ να μου τρως τα αυτιά με την κλιματική αλλαγή που ανεβάζει το θερμόμετρο στα ύψη.

Ο Guardian μπήκε στον κόπο να λύσει τέτοιου είδους ερωτήματα, που αναγκαστικώς είναι και πολιτικά, υποστηρίζοντας ότι η υπερθέρμανση της Αρκτικής ενδέχεται να ευθύνεται και για τις χιονοθύελλες στο Τέξας. Και δεν το έκανε μόνος του, βγάζοντας την εκτίμηση αυτή από το στομάχι του, αλλά συμβουλευόμενος το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό.

Ο παλιόκαιρος με τις πολικές θερμοκρασίες που κατέψυξε τις νότιες Πολιτείες των ΗΠΑ και σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη φαίνεται τόσο αντιφατικός με τις διακηρύξεις περί κλιματικής αλλαγής που αναφέρονται σε «ψήσιμο» της Γης. Και όμως, οι ειδικοί αποδίδουν την κατάψυξη του Τέξας στη μετανάστευση των ψυχρών αερίων μαζών, από την Αρκτική στα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού.

Ομως γιατί ο παγωμένος αέρας του Βόρειου Πόλου μετανάστευσε νοτιότερα; Εξαιτίας της πίεσης που δέχθηκε στην Αρκτική από την αύξηση της θερμοκρασίας εκεί.

Περιγράφοντας τις πρωτοφανείς και συγχρόνως πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν οι άμαθοι στο κρύο Τεξανοί, ο κλιματολόγος Τζούντα Κόεν τις χαρακτήρισε «ιστορικές» αλλά και πλήρως συμβατές με το μοντέλο του περί θερμής Αρκτικής και ψυχρής Ευρασίας: «Αυτό που συμβαίνει δεν είναι αντίθετο με την κλιματική αλλαγή αλλά μέρος της» δήλωσε και μέσω Twitter.

I have been mostly tweeting about warm #Arctic / #cold continents but GFS forecast for the end of month showing a very nice example of warm Arctic/cold Eurasia. pic.twitter.com/G5CJgMMqY8

North Atlantic version of the polar cap heights (PCHs) suggests influence from the #PolarVortex may not be over with at least one more spike in troposphere PCHs in March favoring Greenland blocking & with cold air lurking increase the risk of severe winter weather in Europe & US pic.twitter.com/2JrEpWvYFI

— Judah Cohen (@judah47) February 17, 2021