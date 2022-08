Η Ουκρανία έπληξε το αρχηγείο των αυτονομιστών στο Ντονέτσκ με πυραύλους HIMARS

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ουκρανικές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα κυβερνητικό κτίριο των αυτονομιστών στο Ντονέτσκ με τα συστήματα πυραύλων HIMARS, τα οποία εστάλησαν στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το τοπικό αρχηγείο της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» αποτέλεσε άμεσο στόχο των Ουκρανών, ανέφερε ο διορισμένος απο το Κρεμλίνο δήμαρχος του Ντονέτσκ Αλεξέι Κουλεμζίν. Αλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών στην πόλη την Τρίτη.

Ενας αυτονομιστής αξιωματούχος δήλωσε ότι τουλάχιστον μία από τις οβίδες που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στην πόλη της ανατολικής Ουκρανίας εκτοξεύτηκε από το αμερικανικό σύστημα πυροβολικού HIMARS, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

The ‘Central’ hotel and administration building in #Donetsk was hit in the latest Ukrainian shelling, the city’s mayor #Kulemzin said #RT #Russia #Ukraine #Donbass #DPR https://t.co/hw5ptoK2I5 pic.twitter.com/oebsPnzck0

