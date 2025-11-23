Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης

Η Ουκρανία έπληξε την Κυριακή σημαντικό σταθμό θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια της Μόσχας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να διακοπεί η παροχή θέρμανσης σε χιλιάδες νοικοκυριά, σε μια από τις μεγαλύτερες έως σήμερα επιθέσεις του Κιέβου σε σταθμό παραγωγής ενέργειας βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας.

Τρεις μετασχηματιστές του σταθμού παραγωγής ενέργειας, περίπου 65 τ.μ. έκαστος, έπιασαν φωτιά, ανέφερε η εφημερίδα Kommersant επικαλούμενη το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.

Στον τέταρτο χρόνο της πλέον πολυαίμακτης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ρωσία σφυροκοπά τις υποδομές ηλεκτροδότησης και θέρμανσης της Ουκρανίας, ενώ το Κίεβο έχει ως τώρα επικεντρωθεί κυρίως σε διυλιστήρια, σε τερματικούς σταθμούς αργού και σε ρωσικούς αγωγούς.

Ωστόσο, νωρίς την Κυριακή, ουκρανικά drones έπληξαν τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σατούρα, που βρίσκεται περίπου 120 χλμ. ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ.

🔥 Explosion at a key power plant near Moscow During the night, Ukrainian drones attacked the Shatura GRES in the Moscow region — one of the oldest power plants in the country. Preliminary reports say the plant’s power output unit is on fire. The Mayor of Moscow claimed that… pic.twitter.com/HEKbL2Js5s — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2025

«Κάποια από τα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας. Αρκετά έπεσαν στον χώρο του σταθμού. Στη μονάδα ξέσπασε πυρκαγιά», δήλωσε ο Βορομπιόφ.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram, του οποίου η αυθεντικότητα δεν έχει επαληθευθεί, ακούγονται ισχυροί κρότοι και φαίνονται φλόγες και καπνός να υψώνονται στον ουρανό.

Ο Βορομπιόφ δήλωσε ότι στην περιοχή, όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ενεργοποιήθηκαν εφεδρικά ενεργειακά συστήματα.

«Καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες για να αποκατασταθεί άμεσα η παροχή θέρμανσης», δήλωσε ο Βορομπιόφ. Η πόλη Σατούρα έχει πληθυσμό περίπου 33.000 κατοίκων.

Δεν υπήρξε κάποιο άμεσο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέρριψε 75 ουκρανικά drones, συμπεριλαμβανομένων 36 στη Μαύρη Θάλασσα και αρκετών στην περιφέρεια της Μόσχας. Στο ρωσικό αεροδρόμιο Βνούκοβο ανεστάλησαν οι πτήσεις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News