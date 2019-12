Η οργή του πατέρα: «Μην χρησιμοποιείτε τον θάνατό του γιου μου για την προπαγάνδα σας»

Οργισμένος με τον Μπόρις Τζόνσον είναι ο πατέρας του Τζακ Μέριτ, ενός από τους δύο νεκρούς στην τρομοκρατική επίθεση της περασμένης εβδομάδας στη Γέφυρα του Λονδίνου.

Ο Ντέιβιντ Μέριτ, με ανάρτησή του στο Twitter και μία συγκλονιστική ανοιχτή επιστολή του, που δημοσιεύεται στην Guardian, κατηγορεί μερίδα των ΜΜΕ, τον βρετανό πρωθυπουργό και τους Τόρις ότι εκμεταλλεύονται πολιτικά τη δολοφονία του γιου του ενόψει των εθνικών εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου. Τους προτρέπει να δουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια του γιου του και να «σβήσουν το μίσος με την καλοσύνη».

Μετά την επίθεση στο κέντρο του εορταστικού Λονδίνου, ο Τζόνσον υποστήριξε ότι «μια αριστερόστροφη κυβέρνηση» ήταν αυτή που ευθύνεται για την αποφυλάκιση του δράστη, Ουσμάν Καν.

Οι Συντηρητικοί υποσχέθηκαν, επίσης, να βάλουν τέλος στην αποφυλάκιση ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία, προσθέτοντας ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν δεν μπορεί να κρατήσει τη Βρετανία ασφαλή.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο πατέρας του Τζακ Μέριτ, Ντέιβιντ, έγραψε στο Twitter, με αφορμή τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού τύπου: «Μην χρησιμοποιείτε τον θάνατο του γιου μου και τις φωτογραφίες των συναδέλφων του για να προωθήσετε την άγρια προπαγάνδα σας. Ο Τζακ ήταν απέναντι σε ό,τι εκπροσωπείτε -το μίσος, τη διχόνοια, την άγνοια».

Don’t use my son’s death, and his and his colleague’s photos – to promote your vile propaganda. Jack stood against everything you stand for – hatred, division, ignorance. https://t.co/R8LO16lugk

— David Merritt (@butwhatifitsall) December 1, 2019