Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία για την Ιταλία

Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε ξανά το μεσημέρι της Τετάρτης στην Αρχαία Ολυμπία, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κατά τη διάρκεια της τελετής η ηθοποιός Μαίρη Μηνά, ως πρωθιέρεια, αρχικά προσέφερε ένα κλαδί ελιάς και στη συνέχεια παρέδωσε την Ολυμπιακή Φλόγα στον πρώτο λαμπαδηδρόμο, τον έλληνα κωπηλάτη Πέτρο Γκαϊδατζή, χάλκινο Ολυμπιονίκη στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, σηματοδοτώντας την έναρξη του ταξιδιού της φλόγας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας που παρέστη στην τελετή και από εκεί δήλωσε:

«Σήμερα η πατρίδα μας, η Ελλάδα, συνδέεται και πάλι με την παγκόσμια Ολυμπιακή οικογένεια. Και φεύγει ένα μήνυμα από εδώ, από την αρχαία Ολυμπία, από το Ιερό Αλσος, προς όλον τον κόσμο. Ενα μήνυμα ειρήνης, ενότητας, δημιουργικότητας και προόδου».

Τόνισε, επίσης, ότι «η αφή του Ολυμπιακού Φωτός είναι μια συναρπαστική διαδικασία, μας πηγαίνει χιλιάδες χρόνια πίσω, αλλά μας ενώνει και με το μέλλον μας. Γιατί η Φλόγα της Ολυμπίας, η οποία φεύγει σήμερα από εδώ για να πάει στους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες “Milano – Cortina 2026”, θα κάνει μια διαδρομή στην οποία θα φανούν όλες οι αξίες του Ολυμπισμού. Θα φωτιστούν όλες οι αξίες του Ολυμπισμού από αυτή τη Φλόγα που αναχωρεί σήμερα από εδώ».

Σημείωσε, ακόμη, «την αξία της ενότητας, την αξία της συνεργασίας των λαών, την αξία της ειρήνης και της καταπαύσεως των εχθροπραξιών. Και αυτές τις αξίες τις χρειαζόμαστε όσο ποτέ σήμερα, που το Διεθνές Περιβάλλον δεν είναι μόνο ρευστό, αλλά είναι και εμπόλεμο. Η χώρα μας, για μια ακόμη φορά, πρωτοστατεί και αναδεικνύει το Ολυμπιακό πνεύμα».

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι «αυτό αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία συμβολίζει και με την παρουσία της εδώ, στην Αρχαία Ολυμπία, τη μεγάλη σημασία που αποδίδει. Η ειρήνη, η ενότητα και η ανθρώπινη δημιουργία ξεκινούν από εδώ για να ακουστούν και πάλι σε όλο τον κόσμο».

Τα δάκρυα της προέδρου της ΔΟΕ Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, συγκινήθηκε ιδιαίτερα ενώ μιλούσε κατά την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία. Λίγο πριν από την αφή της Φλόγας, η πρόεδρος της ΔΟΕ ανέβηκε στο βήμα για την καθιερωμένη ομιλία και εκεί «λύγισε». «Σήμερα ξεκινάμε μια πολύ συμβολική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε εδώ όπου είναι θαμμένη η καρδιά του Πιερ ντε Κουμπερτέν. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή γιατί μας θυμίζει ότι εδώ ξεκίνησαν οι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες», είπε η Κόβεντρι και λίγα δευτερόλεπτα μετά άρχισε να δακρύζει. Οι παριστάμενοι τη χειροκρότησαν θερμά για να της δώσουν κουράγιο να συνεχίσει και τότε εκείνη είπε: «Υποτίθεται ότι δεν θα συγκινούμουν σήμερα, αλλά αυτός εδώ ο τόπος είναι πολύ ξεχωριστός».

Η λαμπαδηδρομία θα συνεχιστεί μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί στην Ιταλία στις 4 Δεκεμβρίου και θα ταξιδέψει στο Μιλάνο και στην Κορτίνα.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες αναμένεται να διεξαχθούν τον Φεβρουάριο του 2026.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News