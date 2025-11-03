Η Ολλανδία επιστρέφει ένα κλεμμένο αρχαίο γλυπτό στην Αίγυπτο

Η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει ένα κλεμμένο γλυπτό, ηλικίας 3.500 ετών, στην Αίγυπτο.

Είναι «πολύ πιθανό» η πέτρινη κεφαλή, που χρονολογείται από την εποχή των Φαραώ, να λεηλατήθηκε κατά τη διάρκεια της Αραβικής Ανοιξης είτε το 2011 είτε το 2012, σύμφωνα με την Ολλανδική Επιθεώρηση Πληροφοριών και Κληρονομιάς.

Μια δεκαετία αργότερα, εμφανίστηκε σε μια έκθεση με αντίκες στο Μάαστριχτ και μετά από μια ανώνυμη πληροφορία, οι ολλανδικές Αρχές διαπίστωσαν ότι είχε κλαπεί και εξαχθεί παράνομα.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σχοφ, δεσμεύτηκε να το επιστρέψει, παρευρισκόμενος στα μεγαλοπρεπή εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα το Σαββατοκύριακο.

Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε ότι το γλυπτό ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου από τη δυναστεία του Φαραώ Τούθμωσι Γ’ έχει «μεγάλη σημασία για την ταυτότητα της Αιγύπτου».

Το άγαλμα είχε προσφερθεί προς πώληση στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Καλών Τεχνών το 2022. Ο έμπορος παρέδωσε οικειοθελώς το γλυπτό, αφού οι Αρχές είχαν ενημερωθεί για την παράνομη προέλευσή του.

Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε ότι αναμένεται να παραδώσει την πέτρινη κεφαλή στον αιγύπτιο πρεσβευτή στην Ολλανδία στο τέλος του έτους.

«Η Ολλανδία έχει δεσμευτεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο να διασφαλίσει την επιστροφή της κληρονομιάς στους αρχικούς της ιδιοκτήτες», ανέφερε.

