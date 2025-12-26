Η οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν για την επική κινηματογραφική «Οδύσσεια»

«Μου είναι απεχθές να διηγούμαι ξανά μια ιστορία που έχει ειπωθεί εξαιρετικά», διακηρύσσει ο Οδυσσέας, την ώρα που ένα αυλικό κοινό ακούει μαγεμένο τις περιπέτειες του, γεμάτες συμφορές και θριάμβους. Ωστόσο, παρά τις διαμαρτυρίες του, η τελευταία εκδοχή της ιστορίας του ίσως είναι η πιο μεγαλοπρεπής μέχρι σήμερα, όπως επισημαίνει δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Η τιτάνια κινηματογραφική μεταφορά του αρχαιοελληνικού έπους της «Οδύσσειας» από τον βραβευμένο με Οσκαρ βρετανό σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, της οποίας το επίσημο τρέιλερ κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, γυρίστηκε σε πέντε χώρες, σε ξηρά και θάλασσα, πάνω σε ένα αντίγραφο ελληνικού ιστιοφόρου – χρησιμοποιώντας πάνω από 600.000 μέτρα φιλμ.

Με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του ομότιτλου ήρωα, η ταινία είναι πιο μαξιμαλιστική διασκευή του ομηρικού ποιήματος από την «Ομήρου Οδύσσεια» του 1954, σε παραγωγή του Ντίνο Ντε Λαουρέντις. Μιλώντας πάνω από τις σκηνές του τρέιλερ, ο Ντέιμον αναφέρει με στόμφο: «Μετά από χρόνια πολέμου, κανείς δεν μπορούσε να σταθεί ανάμεσα στους άνδρες μου και την πατρίδα μου – ούτε καν εγώ».

Το νέο τρέιλερ περιλαμβάνει σύντομα πλάνα της Αν Χάθαγουεϊ, η οποία υποδύεται την υπομονετική σύζυγο του Οδυσσέα, Πηνελόπη, και του γιου του Τηλέμαχου, τον οποίο ερμηνεύει ο βρετανός Τομ Χόλαντ – καθώς και κάποιες από τις γνωστές δοκιμασίες που αντιμετωπίζουν ο Οδυσσέας και το πλήρωμά του κατά την επιστροφή τους στην Ιθάκη, όπως καταιγίδες, ναυάγια και τη συνάντηση με τους Κύκλωπες.

Μια εξάλεπτη σεκάνς της ταινίας κυκλοφόρησε στις αίθουσες στις 12 Δεκεμβρίου, ενώ ένα προηγούμενο τρέιλερ διέρρευσε στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο τα τελευταία πλάνα του νέου τρέιλερ διαφέρουν από το καλοκαιρινό, οδηγώντας τον ελληνικό Τύπο –όπως συμβαίνει συνήθως– σε εικασίες σχετικά με την ιστορική ακρίβεια τμήματος του οπλισμού και των πλοίων που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σε μια συνέντευξή του στο κινηματογραφικό περιοδικό Empire, η οποία θα δημοσιευτεί στο τεύχος Ιανουαρίου, ο Νόλαν αναφέρει ότι το ομηρικό έπος είχε διαμορφώσει τις ρίζες κάθε ταινίας στην οποία είχε εργαστεί. Ενθυμούμενος μια σχολική παράσταση της Οδύσσειας που είχε παρακολουθήσει σε ηλικία έξι ετών, ο σκηνοθέτης του «Οπενχάιμερ» θυμάται τις Σειρήνες και τον Οδυσσέα δεμένο στο κατάρτι του πλοίου του, λέγοντας: «Η Οδύσσεια βρίσκεται μέσα σε όλους μας».

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ως σκηνοθέτης, ψάχνεις για κενά στην κινηματογραφική κουλτούρα, πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει. Αυτό που ανακάλυψα είναι ότι οι μυθολογικές ταινίες με τις οποίες μεγάλωσα, από τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 –όπως “Ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες”, ή “Η Σύγκρουση των Τιτάνων”– δεν είχαν ξαναγυριστεί σε μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή υψηλού προϋπολογισμού και υψηλής ευκρίνειας».

Η παραγωγή της ταινίας ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, προτιμώντας μια ιδιότυπη κινηματογραφική οδύσσεια από τη χρήση των ειδικών εφέ. «Αγκαλιάζοντας τη φυσικότητα του πραγματικού κόσμου κατά τη δημιουργία μιας ταινίας, όντως επηρεάζεις την αφήγηση της ιστορίας της με ενδιαφέροντες τρόπους», λέει ο Νόλαν.

Σε διάστημα 91 ημερών, το συνεργείο της παραγωγής πραγματοποίησε γυρίσματα στη χώρα μας, την Ιταλία, το Μαρόκο, τη Σκωτία και την Ισλανδία – κινηματογραφώντας σκηνές σε ερήμους, παραλίες με μαύρη άμμο, και μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις. Το τελικό αποτέλεσμα καταγράφηκε σε πάνω από 600.000 μέτρα φιλμ.

«Είναι αρκετά πρωτόγονο», αναφέρει ο σκηνοθέτης για τον χρόνο που πέρασε στη θάλασσα, προσθέτοντας: «Το κάνω αυτό τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Το καστ που υποδύεται το πλήρωμα του πλοίου του Οδυσσέα βρίσκεται εκεί έξω στα πραγματικά κύματα, σε πραγματικές τοποθεσίες. Και ναι, το ταξίδι είναι απέραντο, τρομακτικό, υπέροχο και καλοκάγαθο, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν. Θέλαμε να αποτυπώσουμε πόσο δύσκολα ήταν τότε αυτά τα ταξίδια για τους ανθρώπους».

Η αφοσίωσή του στον ρεαλισμό ήταν μια πρόκληση από άλλες απόψεις. «Δεν είμαι τεράστιος φαν των περουκών και των ψεύτικων γενειάδων», εξηγεί ο Νόλαν στο Empire. «Θέλεις τη φυσική διάπλαση των αληθινών μαλλιών, ώστε να μπορείς να βάλεις μια μάνικα πυροσβεστικής στον κασκαντέρ ή τον ηθοποιό και να γυρίσεις όλα τα πράγματα που πρέπει να κάνει».

Αυτό σήμαινε ότι ο Ντέιμον, ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα, έπρεπε να αφήσει μια τεράστια γενειάδα –κάτι που, ειδικά τα παιδιά του, δεν έδειξαν να εκτιμούν, όπως αποκαλύπτει. «Δεν το είχα επιχειρήσει ποτέ στο παρελθόν, αλλά ο Κρίστοφερ αναζητούσε αυθεντικότητα», λέει ο ηθοποιός στο Empire.

Στη συνέντευξη, ο Νόλαν αποτίει φόρο τιμής στη νεότερη μετάφραση της «Οδύσσειας» από την Εμιλι Γουίλσον – την πρώτη γυναίκα που δημοσίευσε πλήρη μετάφραση του έπους, η οποία επαινέθηκε για τη φρέσκια, ευανάγνωστη προσέγγισή της στο ομηρικό ποίημα. «Η μετάφρασή της ξεκινά με τον στίχο “Μίλα μου για έναν περίπλοκο άνθρωπο”, και έτσι εισάγει την ιδιοφυΐα και την εφευρετικότητα του Οδυσσέα, που συνθέτουν τον πυρήνα όσων με ενδιαφέρουν για αυτόν», εξηγεί.

Η μετάφραση της Γουίλσον, η οποία χρησιμοποιεί ιαμβικούς στίχους μέχρι το τέλος, κέρδισε επαίνους τόσο από τους κριτικούς, όσο και από τους κλασικιστές, αλλά προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο για την ελαφρώς διαφοροποιημένη προσέγγισή της στον χαρακτήρα του Οδυσσέα ως ήρωα, καθώς και για τη χρήση απλούστερης γλώσσας σε σύγκριση με τις προηγούμενες, πιο ευφάνταστες, ή ποιητικές μεταφράσεις.

Εκδοχές της «Οδύσσειας» έχουν εμφανιστεί στην οθόνη και στο παρελθόν – από την ιταλική βωβή ταινία «L’Odissea» του 1911, ως την ανεξάρτητη παραγωγή του 2024 με τίτλο «Η Επιστροφή», με πρωταγωνιστή τον Ρέιφ Φάινς, που επικεντρώνεται αποκλειστικά στο δράμα της τελικής επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη.

Η πιο γνωστή κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους είναι η «Ομήρου Οδύσσεια» του 1954 – μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή του Ντίνο Ντε Λαουρέντις με πρωταγωνιστές τους Κερκ Ντάγκλας και Αντονι Κουίν. Ωστόσο, άλλες, πιο σύγχρονες κλασικές ταινίες, όπως η κωμωδία των Ιθαν και Τζόελ Κοέν « Ω Αδελφέ Που Είσαι;» του 2000, μεταφέρουν στοιχεία της επικής ιστορίας σε σημερινές συνθήκες.

