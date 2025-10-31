Η NASA απαντά στην Κιμ Καρντάσιαν: Εχουμε πάει στη Σελήνη έξι φορές

Ο προσωρινός επικεφαλής της NASA, Σον Ντάφι, απάντησε στην Κιμ Καρντάσιαν, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της ότι «η προσελήνωση του 1969 ήταν ψεύτικη».

Στο επεισόδιο της Πέμπτης του ριάλιτι σόου «The Kardashians», η Κιμ Καρντάσιαν εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η διαστημική αποστολή του 1969 έγινε στα αλήθεια, σημειώνοντας πως της αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις και λίγες ώρες μετά τη μετάδοση του επεισοδίου, ο διοικητής της NASA, Σον Ντάφι, αποφάσισε να της απαντήσει, με ανάρτησή του στο X.

«Ναι, έχουμε πάει στη Σελήνη στο παρελθόν… 6 φορές. Και το καλύτερο απ’ όλα: το πρόγραμμα της NASA “Artemis” επιστρέφει. Κερδίσαμε την προηγούμενη διαστημική κούρσα και θα κερδίσουμε και αυτήν».

Την προσκάλεσε μάλιστα στην επόμενη εκτόξευση του προγράμματος «Artemis», που έχει στόχο την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη, στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα.

Οι θεωρίες ότι η προσελήνωση ήταν σκηνοθετημένη ή ψεύτικη αποτελούν εδώ και δεκαετίες αντικείμενο συζήτησης. Ο Ντάφι προφανώς δεν ήθελε να αφήσει ασχολίαστη την δήλωση της Καρντάσιαν, μια που είναι διάσημη παγκοσμίως και έχει εκατομμύρια ακολούθους στα social media.

Στο επεισόδιο του ριάλιτι, η Καρντάσιαν ισχυρίστηκε ότι είδε πολλά βίντεο με τον Μπαζ Ολντριν, που περπάτησε στην επιφάνεια της Σελήνης μετά τον Νιλ Αρμστρονγκ, να λέει ότι η προσελήνωση δεν συνέβη ποτέ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News