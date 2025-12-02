Η Νάπολη έγινε «Disneyland» και το πληρώνει

Κάποτε συνυφασμένη ήταν με την εγκληματικότητα της ιταλικής μαφίας αλλά τα τελευταία χρόνια η Νάπολη γνωρίζει μια καλπάζουσα τουριστική άνθηση που αρχικά έφερε ευημερία και έναν κάποιον απογαλακτισμό από το οργανωμένο έγκλημα, αλλά τώρα έχει ακριβό τίμημα. Με άλλα λόγια, το λιμάνι του ιταλικού νότου είναι πλέον θύμα μιας άλλης μορφής βίας: του υπερτουρισμού, στα χνάρια άλλων δημοφιλών ευρωπαϊκών προορισμών, όπως η Βενετία, η Βαρκελώνη και το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.

Οι Ναπολιτάνοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ασταμάτητες εξώσεις που υφίστανται απελπισμένοι ενοικιαστές από άπληστους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θέλουν να τα μετατρέψουν σε Airbnb. Και αντιμέτωποι με τα αμέτρητα κρουαζιερόπλοια που ρυπαίνουν την πόλη, αγκυροβολώντας στον κόλπο της Νάπολης με φόντο τον Βεζούβιο – το ηφαίστειο που έπνιξε την Πομπηία πριν από 2.000 χρόνια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της βρετανικής Telegraph, παραδοσιακά καταστήματα όπως μανάβικα και σιδηρουργεία αντικαθίστανται από πανομοιότυπα εστιατόρια, που σερβίρουν ναπολιτάνικες σπεσιαλιτέ όπως η πίτσα και το λιμοντσέλο. Η πλημμύρα των τουριστών που έρχονται για να φάνε και να φωτογραφήσουν την τέχνη και την αρχιτεκτονική της πόλης έχει καταστήσει το κέντρο απαγορευμένη ζώνη για τους ντόπιους.

Οι επισκέπτες έλκονται από την άγρια αυθεντικότητα της ιστορικής πόλης – την έντονη ζωή στους δρόμους, τις πολύχρωμες τοιχογραφίες, και την κουλτούρα του φαγητού – αλλά καθώς οι τιμές απομακρύνουν τους κατοίκους της, αυτή η αυθεντικότητα της Νάπολης έχει αρχίσει να διαβρώνεται.

Η Ισπανική Συνοικία, χτισμένη τον 16ο αιώνα, που είναι ένα από τα παραδοσιακά αξιοθέατα της πόλης, έχει μετατραπεί σε βωμό λατρείας του ποδοσφαίρου – και ειδικά του Ντιέγκο Μαραντόνα, που έπαιξε για χρόνια στην τοπική ποδοσφαιρική ομάδα, και πολύχρωμες τοιχογραφίες του οποίου κοσμούν τους δρόμους της. Τα τοπικά καταστήματα πωλούν από καπελάκια, αναπτήρες και κούπες, μέχρι μπίρες και ενεργειακά ποτά με τη φιγούρα του αθλητή.

Οι κάτοικοι κεντρικών περιοχών της πόλης, όπως η Ισπανική Συνοικία και η κοντινή Ριόνε Σανιτά, εκδιώκονται καθώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων κυνηγούν το υψηλότερο κέρδος μέσω της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης. Με λιγότερα ακίνητα διαθέσιμα προς ενοικίαση για τους ντόπιους, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

Η Telegraph αναφέρει ότι οι τιμές των ενοικίων στο ιστορικό κέντρο της Νάπολης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 40% την τελευταία δεκαετία και η Καμόρα, το εγκληματικό συνδικάτο της πόλης δεν έχασε ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Ξεκίνησε να αγοράζει ακίνητα σε χαμηλές τιμές, αντιλαμβανόμενη ότι το real estate εκτός από νόμιμο είναι πλέον και πιο κερδοφόρο από τα ναρκωτικά!

Οπως συμβαίνει και στη χώρα μας, το 75% των κατοίκων της Ιταλίας είναι ιδιοκτήτες των σπιτιών τους. Αλλά ειδικά στη Νάπολη, το 68% των πολιτών είναι ενοικιαστές, και ως εκ τούτου ευάλωτοι στις αυξήσεις των ενοικίων. Το φαινόμενο του υπερτουρισμού αλλοιώνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης και τον κοινωνικό ιστό της, διαβρώνοντας την τοπική της ταυτότητα, όπως αναφέρουν ντόπιοι στην TelegraphΑκτιβιστές ζητούν από τις Αρχές να λάβουν μέτρα, θέτοντας περιορισμούς και ανώτατο όριο στα διαμερίσματα Airbnb, όπως έχουν κάνει άλλες πόλεις (βλέπε Αμστερνταμ και Βαρκελώνη). Η Τερέζα Αρμάτο, δημοτική σύμβουλος αρμόδια για τον τουρισμό, λέει στην Telegraph ότι ο δήμος «παρακολουθεί» τον αριθμό των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και λαμβάνει μέτρα για να κρατήσει ορισμένες δημόσιες κατοικίες για ομάδες χαμηλού εισοδήματος, όπως οι φοιτητές.

Η τουριστική έκρηξη στην πόλη τροφοδοτείται από πολλές παραμέτρους. Κοντά στις οικονομικές πτήσεις και την επιρροή των κοινωνικών δικτύων, η Telegraph αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια πληθώρα βιβλίων, τηλεοπτικών σειρών και ταινιών –από τη βίαιη «Γόμορρα», που καταγράφει τον εγκληματικό υπόκοσμο της τοπικής μαφίας, ως τα δημοφιλή μυθιστορήματα της Ελενα Φεράντε– προωθούν την εικόνα της Νάπολης. Παράλληλα, η πόλη έχει καταφέρει να επιλύσει τις κρίσεις αποκομιδής σκουπιδιών που αμαύρωσαν την εικόνα της πριν από περίπου μια δεκαετία.

Και παρότι η Καμόρα συνεχίζει τη δράση της, το γενικό επίπεδο εγκληματικότητας έχει μειωθεί. Η Νάπολη, που βρισκόταν στην κορυφή της λίστας εγκληματικότητας της Ιταλίας προ δεκαετίας, σήμερα έχει υποχωρήσει στην 13η θέση, αναφέρει η Telegraph.

Οι τουρίστες είναι ευπρόσδεκτοι από τους τοπικούς καταστηματάρχες, που υποστηρίζουν ότι έχουν επιφέρει αναβάθμιση της πόλης. Αλλά μέλη του δημοτικού συμβουλίου της Νάπολης προτείνουν να επιβληθεί τέλος 5 ευρώ για την είσοδο στο ιστορικό κέντρο, αντίστοιχο με εκείνο που πρόσφατα επέβαλε η Βενετία. Το τέλος μπορεί να τίθεται σε ισχύ κατά τις περιόδους μεγάλης τουριστικής κίνησης, όπως τα Χριστούγεννα.

Μια έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Ipsos διαπίστωσε ότι το 46% των Ναπολιτάνων θεωρούν πλέον τον υπερτουρισμό σημαντικό πρόβλημα για την πόλη, ενώ το 58% επιθυμεί αυστηρότερους κανονισμούς σχετικά με τον αριθμό των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων που θα επιτρέπεται να λειτουργούν.

Ερευνητές αστικής πολιτικής, σε συνεργασία με το Δίκτυο Καταπολέμησης του Υπερτουρισμού Νότιας Ευρώπης, ζητούν την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων κτιρίων ώστε να δοθούν ως κατοικίες στους ντόπιους, καθώς και ανώτατα επιτρεπόμενα όρια στον αριθμό των διαμερισμάτων Aibnb που διατίθενται σε κάθε γειτονιά. Αλλά το δημοτικό συμβούλιο της πόλης αυξάνει διαρκώς αυτόν τον αριθμό.

Σε αυτές τις καμπάνιες αντιδρούν πολλοί Ναπολιτάνοι που επωφελούνται από την τουριστική έκρηξη της πόλης. Εκπρόσωπος της ABBAC, μιας ένωσης ιδιοκτητών βραχυπρόθεσμων τουριστικών ενοικιαζόμενων κατοικιών, ανέφερε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RAI: «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί – σε μια πόλη όπου έχει εξαφανισθεί η βιομηχανική παραγωγή, ο τουρισμός είναι ο μόνος ακμάζων οικονομικός τομέας».

Οι ακτιβιστές δεν είναι αντίθετοι στην τουριστική ανάπτυξη, απλά θέλουν την επιβολή ισχυρότερων ελέγχων, ώστε η Νάπολη να μην χάσει την ψυχή της. Ανησυχούν ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί με την διοργάνωση του επόμενου διαγωνισμού ιστιοπλοΐας America’s Cup του χρόνου, που θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές του 2027. Το παλαιότερο αθλητικό τρόπαιο στον κόσμο αναμένεται να φέρει ακόμη περισσότερους επισκέπτες και τουριστική ανάπτυξη στην πόλη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News