Η Νάνσι Πελόζι αποχαιρετά το Κογκρέσο

Μετά από τέσσερις δεκαετίες στην ενεργό πολιτική, ως μία από τις πιο δυναμικές εκπροσώπους του Δημοκρατικού Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική και δεν θα είναι ξανά υποψήφια. Η θητεία της ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2027.

Μπορεί το αγαπημένο της μότο να είναι ότι «η ξεκούραση είναι σκουριά», αλλά με δεδομένο ότι είναι, πλέον, 85 ετών αποφάσισε να αποχωρήσει. Πιθανώς η πιο σημαντική στιγμή της πολιτικής της καριέρας ήταν τον Ιανουάριο του 2019 όταν εκλέχθηκε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ηταν η πρώτη και μοναδική γυναίκα που βρέθηκε σε αυτή τη θέση, ενώ η θητεία της διήρκησε έως και τον Ιανουάριο του 2023.

Σύμφωνα με τους New York Times, υπηρέτησε σε μια εποχή βαθιών κοινωνικών αλλαγών για την αμερικανική κοινωνία και το Σαν Φρανσίσκο, την δική της πόλη, την οποία εκπροσώπησε όλα αυτά τα χρόνια: Από την κρίση του AIDS μέχρι τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, και από την εκρηκτική άνοδο του τεχνολογικού τομέα έως τον ακραίο πολιτικό διχασμό των ΗΠΑ. Χρησιμοποίησε τη μεγάλη επιρροή της στους βουλευτές ώστε να προωθήσει μεταρρυθμίσεις όπως το Obamacare, αλλά και νόμους για την κλιματική αλλαγή και τη βελτίωση των αμερικανικών υποδομών.

Συγκαταλέγεται μεταξύ των στελεχών των Δημοκρατικών που κατόρθωναν να συγκεντρώσουν τις πιο μεγάλες χρηματοδοτήσεις από ιδιώτες, έχοντας – ακόμη και πριν ξεκινήσει την ενεργό δράση της ως βουλευτής- συγκεντρώσει 1,3 δισ. δολάρια για το κόμμα της, όπως υποστήριξαν συνεργάτες της στους NYT.

Ενας από τους ανθρώπους που θα χαρεί ιδιαίτερα με την αποχώρησή της δεν είναι άλλος από τον αμερικανικό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την έχει χαρακτηρίσει «αποκρουστικό πλάσμα», αλλά και «τρελή Νάνσυ», ενώ εν γένει δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητή στους συντηρητικούς κύκλους, καθώς θεωρούν ότι αποτελεί ενσάρκωση των «φιλελεύθερων αξιών του Σαν Φρανσίσκο».

Η συνταξιοδότησή της αποτελούσε εδώ και χρόνια αντικείμενο φημών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ενώ οι νεότεροι Δημοκρατικοί ανυπομονούσαν να διεκδικήσουν την έδρα της — αν και φοβούνταν ότι θα ήταν μάταιο να τα βάλουν με μια από τις πιο ισχυρές πολιτικούς της σύγχρονης ιστορίας. Η ίδια, ωστόσο, δήλωσε στο CNN πριν από λίγες ημέρες ότι δεν είχε καμία αμφιβολία πως θα κέρδιζε ξανά αν έθετε υποψηφιότητα.

Τους τελευταίους μήνες, η Πελόζι αρνούνταν να μιλήσει για τα σχέδιά της, επιμένοντας ότι επικεντρωνόταν αποκλειστικά στην έγκριση της «Πρότασης 50» της Καλιφόρνια, ενός δημοψηφίσματος για την επικύρωση νέων εκλογικών περιφερειών. Δούλεψε παρασκηνιακά με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ για τη διαμόρφωση του μέτρου, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από τους ψηφοφόρους της Πολιτείας και συνέβαλε καθοριστικά στη χρηματοδότησή του.

Η πολιτική της καριέρα, αν και μακρόχρονη, δεν καλύπτει καν τη μισή ζωή της. Γεννημένη σε ισχυρή πολιτικά οικογένεια Δημοκρατικών στη Βαλτιμόρη — ο πατέρας και ο αδελφός της υπήρξαν και οι δύο δήμαρχοι της πόλης — ακολούθησε αρχικά τον πιο παραδοσιακό δρόμο για τις γυναίκες της εποχής της.

Γνώρισε τον σύζυγό της, Πολ Πελόζι, στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν και μετακόμισαν στο Σαν Φρανσίσκο, όπου εκείνη αφιερώθηκε στην ανατροφή των πέντε παιδιών τους, ενώ ο σύζυγός της έκανε καριέρα ως επενδυτής. Ως νεαρή μητέρα, η Πελόζι βρήκε τρόπο να στηρίζει το Δημοκρατικό Κόμμα διοργανώνοντας εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων στο σπίτι της. Ετσι ανέπτυξε σχέσεις με εξέχοντες Δημοκρατικούς του Σαν Φρανσίσκο τη δεκαετία του 1970 και 1980, όπως τους Γουίλι Μπράουν, Τζέρι Μπράουν και τα αδέλφια Φιλ και Τζον Μπέρτον.

Οταν ο Φιλ Μπέρτον πέθανε εν ενεργεία, τη θέση του ανέλαβε η σύζυγός του, Σάλα Μπέρτον, η οποία, λίγο πριν χάσει τη μάχη με τον καρκίνο, ζήτησε από την Πελόζι να διεκδικήσει την έδρα της. Αν και αρχικά το είχε απορρίψει, τελικά συμφώνησε. Στις ειδικές εκλογές του Ιουνίου 1987, η 47χρονη τότε Πελόζι επικράτησε του Χάρι Μπριτ, σοσιαλιστή και συνεργάτη του δολοφονημένου Χάρβεϊ Μιλκ.

Η άνοδός της την έκανε στόχο των συντηρητικών. Στις 6 Ιανουαρίου 2021, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Καπιτώλιο, οι ταραξίες εισέβαλαν στο γραφείο της. Ενας από αυτούς φωτογραφήθηκε να κάθεται στην καρέκλα της με τα πόδια πάνω στο γραφείο. Το επόμενο έτος, τον Οκτώβριο του 2022, ο σύζυγός της δέχθηκε άγρια επίθεση στο σπίτι τους από άνδρα επηρεασμένο από ακροδεξιές θεωρίες συνωμοσίας.

Η αναμενόμενη «ανακούφιση» Τραμπ

Ικανοποιημένος, όπως όλοι περίμεναν, εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την απόφαση της Νάνσι Πελόζι, την οποία δεν δίστασε να χαρακτηρίσει ως «κακιά και διεφθαρμένη».

Μιλώντας στο Fox News ο Τραμπ δήλωσε ότι: ««Η αποχώρηση της Νάνσι Πελόζι είναι ένα σπουδαίο γεγονός για την Αμερική. Ηταν κακιά, διεφθαρμένη και επικεντρωμένη μόνο σε ό,τι ήταν κακό για τη χώρα μας. Εχασε γρήγορα τον έλεγχο του κόμματός της και δεν τον ανέκτησε ποτέ. Είμαι πολύ περήφανος για αυτήν που προσπάθησε να με καθαιρέσει δύο φορές, χωρίς επιτυχία. Η Νάνσι Πελόσι είναι μια υπερβολικά υπερεκτιμημένη πολιτικός».

🚨 BREAKING: Trump tells @pdoocy Pelosi’s retirement is ‘great thing for America,’ calling former House speaker ‘evil’ and ‘corrupt’ pic.twitter.com/4MAdAgKunO — Fox News (@FoxNews) November 6, 2025

