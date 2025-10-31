«Η Μνήμη είναι Δημοκρατία»: Η Ισπανία τιμά τα θύματα του φρανκισμού, 50 χρόνια μετά

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο του Φρανθίσκο Φράνκο, η Ισπανία εξακολουθεί να αναμετράται με το τραύμα του παρελθόντος της.

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ απέτισε φόρο τιμής στα θύματα του εμφυλίου πολέμου και της 40χρονης δικτατορίας που ακολούθησε, σε μια συγκινητική τελετή αφιερωμένη στη μνήμη όσων υπέφεραν και αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία.

Ο Φράνκο ανήλθε στην εξουσία το 1936, έπειτα από πραξικόπημα εναντίον της εκλεγμένης δημοκρατικής κυβέρνησης, και κυβέρνησε τη χώρα με πυγμή έως τον θάνατό του, στις 20 Νοεμβρίου 1975.

Ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε το πραξικόπημα διήρκεσε τρία χρόνια και άφησε πίσω του βαθιές πληγές. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, περίπου 114.000 άμαχοι εξαφανίστηκαν, πιθανότατα δολοφονημένοι από τις δυνάμεις του Φράνκο, τόσο στη διάρκεια του πολέμου όσο και στα χρόνια της στυγνής διακυβέρνησής του.

Η τελετή, με τίτλο «Η Μνήμη είναι Δημοκρατία», πραγματοποιήθηκε σε αμφιθέατρο της Μαδρίτης, παρουσία συγγενών θυμάτων και αγωνιστών της δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ, σε έναν ιδιαίτερα φορτισμένο λόγο, ευχαρίστησε όλους όσοι «πολέμησαν για μια δημοκρατική Ισπανία» και καταδίκασε απερίφραστα τη φρανκική κληρονομιά.

«Επρεπε να διαλυθεί μια αποτρόπαιη δικτατορία που επιβλήθηκε με τη βία των όπλων, διατηρήθηκε με την καταστολή και στέρησε τα πιο βασικά δικαιώματα και ελευθερίες από εκατομμύρια Ισπανούς», είπε, ενώ το κοινό σηκώθηκε όρθιο και τον χειροκρότησε, μετέδωσε το Reuters.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Σάντσεθ απένειμε συμβολικές δηλώσεις αναγνώρισης και αποκατάστασης σε 18 εν ζωή θύματα του φρανκισμού και σε απογόνους άλλων που έχουν φύγει από τη ζωή.

Ανάμεσά τους, η 98χρονη Μαρία Λουίσα Ράμος, που είχε διαφύγει στη Γαλλία και επιβίωσε από το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μάουτχαουζεν. Τιμήθηκε επίσης η ανιψιά του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, του εμβληματικού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα που δολοφονήθηκε από τις φασιστικές δυνάμεις στην έναρξη του πολέμου και τα λείψανά του, μέχρι σήμερα, δεν έχουν βρεθεί.

Ο Σάντσεθ καταφέρθηκε εναντίον του «αναθεωρητισμού που επιδιώκει να θολώσει την ιστορία μας, ώστε να συσκοτίσει το παρόν μας», όπως είπε, στοχεύοντας στην άνοδο της Ακροδεξιάς που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την εικόνα της φρανκικής περιόδου.

«Εχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τις ελευθερίες που κερδίσαμε μετά τον θάνατο του Φράνκο», πρόσθεσε ο ισπανός πρωθυπουργός.

Η τελετή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του νόμου για τη «Δημοκρατική Μνήμη», που εγκρίθηκε το 2022 από τον κυβερνητικό συνασπισμό των σοσιαλιστών και της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Ο νόμος προβλέπει την απομάκρυνση των φρανκικών συμβόλων από δημόσιους χώρους, την ενίσχυση της ιστορικής έρευνας και την εκταφή των θυμάτων που παραμένουν θαμμένα σε μαζικούς τάφους, ώστε να αποκατασταθεί η ιστορική δικαιοσύνη και να δοθεί η δέουσα αναγνώριση στους χαμένους του πολέμου.

Ωστόσο, η Ισπανία παραμένει βαθιά διχασμένη απέναντι στο παρελθόν της. Παρά τις προσπάθειες συμφιλίωσης, η διαίρεση ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά εξακολουθεί να καθορίζει τον δημόσιο διάλογο.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 21,3% των Ισπανών θεωρεί πως η εποχή του Φράνκο ήταν «καλή» ή «πολύ καλή» για τη χώρα, ένα στοιχείο που υπενθυμίζει ότι οι πληγές της ιστορίας δεν έχουν ακόμη επουλωθεί πλήρως.

Μισό αιώνα μετά, η σκιά του Φράνκο εξακολουθεί να πλανάται πάνω από την Ισπανία, αλλά η φωνή της δημοκρατίας, όπως είπε ο Σάντσεθ, «παραμένει πιο δυνατή από ποτέ».

