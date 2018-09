Η μήνυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ σπρώχνει τον Ελον Μασκ εκτός Tesla

Στο στόχαστρο της πανίσχυρης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ μπήκε ο Ελον Μασκ, έπειτα από εβδομάδες ψιθύρων που ολοένα και δυναμώνουν για τα οικονομικά προβλήματα της εταιρείας του, της Tesla.

Την Πέμπτη η Επιτροπή κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Μασκ, κατηγορώντας τον για απάτη, αφού ανήρτησε σειρά «ψευδών ή παραπλανητικών» μηνυμάτων στο Twitter, που αφορούσαν την ενδεχόμενη αποχώρηση της Tesla από τη Γουόλ Στριτ.

Παράλληλα και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ετοιμάζει τη δική του έρευνα.

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν αναφέρεται ότι ο Μασκ «γνώριζε ή αδιαφορούσε να μάθει» ότι παραπλανούσε τους επενδυτές στις 7 Αυγούστου, όταν ανέφερε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στο Twitter ότι μπορεί να απέσυρε την εταιρεία από το Χρηματιστήριο, στην τιμή των 420 δολαρίων ανά μετοχή.

Ο Μασκ ισχυριζόταν ότι είχε «εξασφαλισμένη χρηματοδότηση», μια αναφορά που εκτόξευσε την μετοχή της εταιρείας του. Μερικές ημέρες αργότερα, πήρε πίσω όσα είπε.

Η εταιρεία -που είδε τη μετοχή της να υποχωρεί αρχικά κατά 5,7%, φτάνοντας μέχρι και το 12%, μετά την αναγγελία της έρευνας της Επιτροπής- δεν έχει σχολιάσει τη μήνυση σε βάρος της.

BREAKING: Tesla falls 12 percent as regulators seek to oust Elon Musk as CEO. AP source says Musk rejected settlement with feds.

— The Associated Press (@AP) September 28, 2018