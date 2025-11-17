Η Metlen βγαίνει στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Σε έκδοση διεθνούς ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5,5 ετών, προχωρά η Metlen.

Συγκεκριμένα η Metlen Energy & Metals PLC και η Metlen Energy & Metals Single-Member S.A., ανακοίνωσαν ότι ανετέθη στις BNP PARIBAS, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley, ως Joint Global Coordinators, η διοργάνωση σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, αρχής γενομένης από τις 17 Νοεμβρίου 2025.

Αναμένεται να ακολουθήσει –ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς– η έκδοση ομολόγου ύψους €500 εκατ., senior unsecured, με διάρκεια 5,5 ετών.

Οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν senior εγγύηση από τη Metlen Energy & Metals PLC.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή δανεισμού, εταιρικούς σκοπούς και έξοδα συναλλαγής.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι η Εκδοση θα πραγματοποιηθεί, ούτε ότι θα ολοκληρωθεί στο προαναφερθέν μέγεθος.

Σύμφωνα με τη Μetlen, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την Εκδοση για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της συναλλαγής.

Οι ομολογίες θα διανεμηθούν σε μορφή Regulation S. Θα διατεθεί ηλεκτρονική παρουσίαση Netroadshow.

