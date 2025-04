Η Μελόνι «ρίχνει γέφυρες» στον Τραμπ – «Θα υπάρξει 100% συμφωνία με την ΕΕ για τους δασμούς»

Βέβαιος 100% ότι θα υπάρξει συμφωνία για τους δασμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός, από την πλευρά της, συμφώνησε, χαρακτηρίζοντας τις ΗΠΑ «αξιόπιστο εταίρο», ενώ εξέφρασε κι αυτή την πεποίθηση ότι η ΕΕ θα πετύχει συμφωνία για τους δασμούς.

Στόχος, όπως είπε η Μελόνι, είναι να υπάρξει μια ειλικρινής συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ για τις ανάγκες των χωρών τους και να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να γίνουν και οι δύο πιο ισχυροί. «Είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία. Είμαι εδώ για να βοηθήσω σε αυτό. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι απλά να μιλήσουμε με ειλικρίνεια», δήλωσε συγκεκριμένα.

Ανέφερε, επίσης, ότι θα προσκαλέσει τον αμερικανό πρόεδρο στην Ιταλία, καθώς θέλει να οργανώσει συνάντηση με τους ευρωπαίους ηγέτες. «Θα ήθελα να προσκαλέσω τον πρόεδρο Τραμπ να επισκεφθεί τη χώρα μας και θα θέλαμε να οργανώσουμε μια συνάντηση με την Ευρώπη. Θεωρώ ότι μπορούμε να συναντηθούμε στα μισά του δρόμου. Μπορούμε να βρούμε ένα πεδίο για επίτευξη συμφωνίας, δεν τάσσομαι υπέρ του δυτικού εθνικισμού, αλλά μπορούμε να βγούμε και οι δυο πιο δυνατοί, θέλουμε να ενισχύσουμε και τις δυο όχθες του Ατλαντικού», πρόσθεσε

Σε ερώτηση δημοσιογράφου προς τον αμερικανό πρόεδρο αν ανησυχεί για την προσέγγιση των συμμάχων των ΗΠΑ με την Κίνα, ως συνέπεια των δασμών που επέβαλε, εκείνος απάντησε: «Νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή συμφωνία με την Κίνα».

Σημείωσε, επίσης, ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες «προχωρούν πολύ καλά», τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν βιάζονται» να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεγελάστηκαν και υπήρξαν αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάθε χώρα στον κόσμο, πρακτικά σχεδόν από όλες. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί πια, αλλά θα κάνουμε δίκαιες συμφωνίες», υποστήριξε.

Ο Τραμπ «έπλεξε» το εγκώμιο της Τζόρτζια Μελόνι, λέγοντας ότι είναι «μια σπουδαία πρωθυπουργός» και «κάνει φανταστική δουλειά στην Ιταλία».

«Είμαστε περήφανοι γι’ αυτήν. Την ήξερα από την αρχή. Τη γνωρίζω από το πρώτο διάστημα που ανέλαβε πρωθυπουργός και ήξερα ότι είχε μεγάλο ταλέντο. Είναι μία από τις πραγματικές ηγέτιδες του κόσμου. Και είμαι πολύ περήφανος που είμαι μαζί της», ανέφερε.

